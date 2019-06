O governador Carlos Massa Ratinho Junior abriu nesta quinta-feira (20) a oitava edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps). Realizada pelo Governo do Estado, em Londrina, a competição reúne 1.132 atletas de 50 cidades paranaenses.

Ratinho Junior enfatizou o potencial o esporte para transformar a vida das pessoas. “A política do Governo do Estado é incentivar cada vez mais a prática esportiva não só para formar atletas, mas também bons cidadãos”, afirmou. “A prática esportiva traz muitos benefícios, especialmente para o desenvolvimento dos jovens, proporcionando qualidade de vida, saúde, disciplina e respeito ao próximo.”

Ele destacou a forte participação no Parajaps de delegações de todas as regiões do Paraná. “Esses eventos são importantes para motivar o esporte junto à população”, disse. Um dos avanços na edição deste ano é que todos os atletas estão hospedados em hotéis, com conforto e segurança. A determinação foi do governador e respondeu a uma preocupação que os envolvidos na realização dos Parajaps tinham.

Também na quinta-feira o governador inaugurou um novo espaço de esporte e recreação em Londrina e fez o lançamento no Estado do Japs Combate. O evento faz parte da estratégia do Governo do Estado de levar as artes marciais nas escolas o Paraná. Ainda no segundo semestre, o Estado iniciará os Jogos da Natureza e Aventura, iniciativa esportiva e também relacionada ao desenvolvimento sustentável o turismo.