O vice-governador Darci Piana, o diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Claudio Stabile, e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, inauguraram na quarta-feira (4) a nova estação elevatória de água tratada e a usina fotovoltaica (energia solar) flutuante na captação do Sistema Passaúna.

Junto com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Adriano Resende, também assinaram ordens de serviço para obras de água e de esgoto em Curitiba e em São José dos Pinhais, que beneficiam a Região Metropolitana.

Foi inaugurada a nova Estação Elevatória de Água Tratada Passaúna – Campo Comprido, com capacidade de transferência de 1.220 litros/segundo, beneficiando cerca de 352 mil habitantes. Isso significa reforçar o abastecimento de água dos bairros Campo Comprido, Cidade Industrial, Butiatuvinha, Santa Felicidade, Lamenha Pequena, São Braz, Santo Inácio, Mossunguê e Orleans. Os investimentos são de R$ 10 milhões.

Construída com recursos próprios (R$ 1,7 milhão), a usina fotovoltaica flutuante utiliza 396 módulos solares instalados em área de 1.200 m² para produção de energia elétrica na captação de água do Passaúna. É a primeira usina flutuante implantada no Brasil por uma companhia de saneamento.

Darci Piana destacou a Sanepar como empresa modelo e comprometida, junto com o Governo, em promover a saúde preventiva por meio do saneamento. “O Governo do Paraná já anunciou investimentos de R$ 78 milhões para a saúde no Estado. A Sanepar, junto com os Bombeiros, é a que tem maior respeito público. Para chegar a isso, precisa ter trabalhado muito, e se deve aos empregados que fazem um trabalho extraordinário em benefício do bem-estar e da saúde de todo o Paraná”, afirmou.

O presidente da Sanepar também falou sobre o trabalho da Sanepar na promoção da saúde. “Em que pesem os grandes investimentos, a ação da Sanepar só tem importância pelo fim de levar saúde à população. É para isso que a Sanepar existe”, disse.

Para o vice-prefeito de Curitiba, os investimentos da Sanepar, principalmente na ETE Belém, atendem ao contrato de programa assinado entre a Prefeitura e a Companhia. “Além da melhoria da saúde da população, essas obras contribuem par a revitalização e a despoluição do Rio Belém, que nasce e deságua em Curitiba”, afirmou. Eduardo Pimentel também elogiou a usina fotovoltaica por ser uma ação de sustentabilidade.