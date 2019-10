O Governo do Paraná lançou um grande pacote de habitação popular que prevê a construção de 9 mil moradias em diversos municípios do Estado até 2022. O investimento é da ordem de R$ 1 bilhão a serem aplicados ao longo dos próximos três anos. O protocolo de intenções firmado com a Pacaembu Construtora foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (31), durante a abertura do evento Governo 5.0, em Foz do Iguaçu.

“Estamos trazendo um dos maiores grupos da construção civil para o Paraná, um investimento de cerca de R$ 1 bilhão para moradias. É a nossa preocupação em melhorar a vida da população”, destacou Ratinho Junior. As unidades serão construídas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), financiados pela Caixa Econômica Federal.

PARCERIA – O Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), vai disponibilizar toda a estrutura técnica para os empreendimentos, que serão erguidos em todas as regiões do Paraná, de acordo com um cronograma a ser definido.

“Precisamos de parcerias de grande porte. Ajuda, e muito, a diminuir o nosso déficit habitacional, entregando moradias dignas para a população paranaense”, ressaltou Jorge Lange, presidente da Cohapar.

Além disso, assim como já acontece em projetos deste tipo, haverá a participação da Copel e Sanepar com a instalação das redes de energia elétrica, água e esgoto nos futuros conjuntos habitacionais.