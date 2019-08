Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, vai investir em construção de calçadas, compra de maquinários e reparos em escolas. O montante soma R$ 5,5 milhões e inbclui, também, a ampliação do sistema de abastecimento de água. Na sexta-feira (16), o governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou o pacote de investimento no município e destacou outras ações do Estado na Grande Curitiba.

Ele citou as novas linhas de transporte coletivo que ampliam a integração com Curitiba – a Pinhais/Centenário e a Tupy/Juliana (que liga a Vila Tupy, em Araucária, ao terminal Pinheirinho, na capital). Elas começaram a operar no dia 30 de julho e, segundo os usuários, propiciam mais segurança, praticidade e menos tempo de deslocamento. “Estamos investindo na região para melhorar a vida das pessoas”, disse Ratinho Junior.

“Temos os projetos de infraestrutura, como o da PR-423, entre Balsa Nova e Araucária. Também estamos cobrando da concessionária da BR-116 a construção do Contorno Norte da Região Metropolitana de Curitiba. Nos próximos dias, vamos dar início às obras de duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré”, destacou o governador. “O foco é melhorar as cidades e as condições de vida da população”, afirmou.

Em Pinhais, o governador se reuniu com a prefeita Marli Paulino e lideranças locais em uma importante região da cidade, na Avenida Camilo di Lellis. As ações são da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas serão executadas com recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada em parceria com a Fomento Paraná e o Paranacidade. O projeto de urbanização é para a construção e readequação de calçadas, no valor de R$ 720 mil. Já o maquinário contempla duas mini carregadeiras, um semi reboque, uma escavadeira elétrica e um rolo compactador.

O apoio do Governo do Estado vem em um momento certo, afirmou a prefeita Marli Paulino. “Apesar da crise, estamos conseguindo dar continuidade às obras e projetos da cidade. A ajuda do Governo do Estado é muito importante e permite que todos os bairros de Pinhais tenham as ruas pavimentadas. As calçadas vêm para melhorar ainda mais a acessibilidade”, disse. “Já os maquinários serão utilizados para fazer a limpeza dos rios para acabar com enchentes”, explicou.