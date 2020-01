Estação de transbordo de lixo na Ilha do Mel será inaugurada dia 30

O prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, realiza nesta quinta-feira (30) a entrega da estação de transbordo de lixo da comunidade de Nova Brasília, na Ilha do Mel. A cerimônia está marcada para 10h.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além desta estação de transbordo, a de Encantadas também passa por reforma, que deve ser concluída em duas semanas. Ambas foram construídas em 1998, na gestão do ex-prefeito Mário Roque, e vinham operando desde então. Ao longo dos anos, passaram por algumas manutenções pontuais, mas já se encontravam em condições precárias.

A reforma era necessária e foi uma solicitação da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a empresa TCP, graças a um termo de compromisso entre as partes, no licenciamento ambiental da ampliação do cais e a retroárea do terminal.

Primeiramente foi iniciada a recuperação da estação de Nova Brasília, em novembro do ano passado. A de Encantadas começou mais tarde, em dezembro. O custo das duas obras é de aproximadamente R$ 450 mil.

A gestão dos resíduos sólidos na Ilha do Mel é compartilhada entre as secretarias municipais de Agricultura e Pesca (Semap) e Meio Ambiente (Semma).

Na alta temporada são gerados entre 75 e 80 toneladas de lixo por mês.