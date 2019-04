Nesta segunda-feira (29) em Curitiba a força da união dos(as) trabalhadores(as) levou mais de 10 mil servidores(as) públicos(as) do estado para a manifestar e cobrar do governador do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Junior, a promessa de pagar a data-base e atender outras pautas das categorias. O protesto teve início na Praça Santos Andrade e seguiu em caminhada pelas ruas da capital até o Palácio Iguaçu, onde uma comissão de lideranças foi recebida no Palácio Iguaçu pelo vice-governador, Darci Piana.

Além da capital, houve manifestação nas principais cidades do estado, como Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do iguaçu. A adesão também contou com categorias da segurança pública, da saúde e meio ambiente. No total, cerca de 30 sindicatos participam da mobilização.

Após mais de duas horas de reunião, debates e conversas, o Governo vai criar uma comissão permanente de diálogo com os servidores públicos para tratar de assuntos como a reposição salarial e demandas específicas dos trabalhadores. Cinco membros do Fórum das Entidades Sindicais (FES) foram convidados para integrar o grupo de trabalho, que também terá técnicos das secretarias da Fazenda e da Administração, representantes da governadoria e deputados estaduais.

A proposta da comissão foi idealizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o anúncio da medida ocorreu durante reunião do vice-governador e do secretário da Comunicação e Cultura, Hudson José, com os representantes de categorias de servidores do Estado. Segundo Piana, a comissão permanente vai avaliar as questões relativas ao pagamento da data-base e reposição da inflação acumulada. O propósito é analisar alternativas para atender as demandas dos servidores e também as exigências legais que o Estado tem que cumprir.

“Foi restabelecido o diálogo, esse é um momento histórico para o Paraná”, afirmou Darci Piana. “O Estado tem dificuldades para cumprir os compromissos atrasados. Foi estabelecida essa comissão para resolver esses assuntos ao longo do mês de maio, para encontrar uma saída que seja boa para os dois lados”, completou.

