Os Jogos de Natureza e Aventura foram abertos oficialmente no final de semana em Matinhos, com várias atividades esportivas e culturais, que animaram o público e os comerciantes nas areias do Paraná.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhado do vice-governador Darci Piana, superintendente de Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, chefe da Casa Civil, Guto Silva, secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega; Márcio Nunes, secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, diversas autoridades políticas, deputados e prefeitos, e líderes da região, dirigentes esportivos e especialistas em turismo prestigiaram o evento.

Competidores de pesca esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, stand up paddle, triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo, parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer, vôlei de praia, BMX, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de aventura, cross country e hand beach. E seus familiares participam e movimentam os jogos.

A expectativa da Esporte Paraná é que a fase inicial da competição movimente em torno de 20 mil pessoas – 2,5 mil atletas no Litoral. “Todos estão muito motivados, o Litoral ficou cheio com esse grande e inédito evento”, afirmou o diretor-presidente da Esporte Paraná Hélio Wirbiski.

O governador Ratinho Jr e sua equipe estão trabalhando para permitir que o esporte e turismo aproveitem. “A ideia é trazer turistas para o Litoral fora também da época de veraneio. Programar uma agenda cheia para o ano, que possa movimentar o comércio das cidades, a economia regional”, afirmou o governador. “Tudo isso reunindo essa natureza belíssima, aventura e esporte”, destacou o governador. Disse ainda que em função do sucesso desta primeira fase dos Jogos, a intenção do Governo é criar um calendário fixo de eventos espalhados pelo Paraná. “Vamos ampliar o número de cidades beneficiadas por esse modelo de projeto”, reforçou.

O formato da competição é pioneiro no Brasil e permite explorar atrações e belezas naturais de 26 municípios do Estado. São cinco etapas e 29 modalidades, passando por três diferentes regiões do Paraná.

O prefeito de Matinhos, Ruy Hauer, destacou que o munícipio trocou um mês tradicionalmente ruim, após o fim das férias escolares de julho, com inverno e sem feriados, por um período agitado, movimento gerado pela disputa dos Jogos. “É uma bela iniciativa do Governo, que renova os municípios do Litoral nesta época do ano. Estamos todos muito otimistas”, afirmou.

A competição se muda para a Região dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, no Oeste. De 7 a 15 de setembro, será realizado entre Guaíra e Entre Rios do Oeste.