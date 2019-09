Neste sábado, dia 28, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, participou da Cerimônia da abertura da terceira etapa dos Jogos de Aventura e Natureza em Foz do Iguaçu. Com informações e fotos do site da Itaipu Binacional e assessoria da vice governadoria.

Cerca de dez mil pessoas marcaram presença no Gramadão da Vila A, e prestigiaram o evento ao lado das autoridades, atletas, familiares, dirigentes e público na região. Representantes do Governo do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Jr e da Itaipu Binacional registraram fotos durante a tarde do sábado.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, destacou em suas redes sociais encontros e várias atrações no local. Autoridades da Itaipu Binacional, acompanharam Piana e Helio Renato Wirbiski, superintendente de Esporte do Paraná, liderança do governador Carlos Massa Ratinho Junior, quando o assunto é esporte.

Em nota divulgada no site da Itaipu, diz Helio Renato Wirbiski: “a nova administração da Itaipu, segura e transparente, com os investimentos feitos no esporte, família e em obras importantes para o estado e a região. É uma grande fomentadora do desenvolvimento na região e no nosso país”, afirmou.