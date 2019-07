Um espetáculo de música clássica em plena Baía de Paranaguá. Foi assim uma das comemorações em alusão ao aniversário do município, o mais antigo do Paraná e que hoje (29) completa 371 anos.

A Paraná Turismo, em parceria com a secretaria de cultura de Paranaguá, promoveu na ultima sexta-feira, o evento chamado de ‘Sinfonia do Grande Mar Redondo’, que teve a apresentação da Orquestra Filarmônica Antoninense em uma balsa iluminada no Rio Itiberê. O espetáculo iniciou com a balsa saindo da Capitania dos Portos do Paraná com percurso até o trapiche onde ocorre o embarque para a Ilha do Mel.

O presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, afirmou que a ação, além de homenagear a cidade de Paranaguá, visa ampliar as ações de turismo no Estado. A intenção da Paraná Turismo é viabilizar a apresentação da orquestra em outros períodos do ano para oferecer um atrativo turístico para a região. Com o aumento do fluxo turístico, a ideia é fomentar o comércio e o setor hoteleiro.

Com 43 anos de atuação no litoral do Paraná, a Filarmônica Antoninense (FA) nasceu através de um grupo que visava estimular nos jovens o amor à música e à cultura. A Filarmônica se divide em dois grupos musicais, a Banda Sinfônica (Basinfa), formada por alunos da instituição e, ocasionalmente, músicos convidados, buscando atuar na vanguarda da música. Já a Filarmônica Orquestra Show foi lançada em 2001 como um novo segmento cultural voltado para a modernidade.