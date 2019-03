Especialistas internacionais debatem desafios das cidades no Smart City

O Smart City Expo Curitiba 2019, que ocorrerá na quinta e sexta-feira (21 e 22 de março), terá 85 palestrantes nacionais e internacionais no congresso, que irá discutir soluções e oportunidades para as cidades e seus desafios para transformá-las em cidades inteligentes. Entre os temas estão mobilidade, governança e planejamento urbano.

Além de nomes como Brooks Rainwater, diretor do Center for City Solutions, e membro da Liga Nacional das Cidades dos Estados Unidos, e o empresário Bibop Gresta, cofundador da Hyperloop Transportation Technologies, o fórum na capital paranaense vai reunir representantes de cidades como Buenos Aires (Argentina), Las Condes (Chile), Guayaquil (Equador), Barcelona (Espanha) e Seattle (EUA).

Assim como os especialistas, o prefeito Rafael Greca vai liderar o debate Diálogos com Prefeitos, que será feito na manhã de sexta-feira (22/3), às 11h15, com outras autoridades nacionais. O encontro irá reunir os prefeitos Felício Ramuth, de São José dos Campos (SP); Gustavo Costa, de Guarulhos (SP); e Udo Dohler, de Joinville (SC).

Feira e congresso

Durante os dois dias do maior evento de cidades inteligentes do mundo, três salas de conferências no Expo Barigui receberão especialistas das áreas pública e privada, assim como do terceiro setor. O evento compreende o congresso e a exposição, e tem a expectativa de receber mais de 6 mil pessoas, representantes de municípios de todo o país e de 25 cidades do exterior. O Smart City Expo Curitiba 2019 tem apoio da Prefeitura de Curitiba e do Vale do Pinhão.

Roberto Marcelino, diretor do iCities, empresa responsável pelo Smart City Expo Curitiba, ressalta que o processo de entendimento e aplicação das soluções inteligentes é gradual e também impacta na própria administração da cidade. “Um aspecto importante é a boa gestão, um caminho sem volta na administração pública: governança, compliance e ética nos contratos são quesitos que, além de serem exigidos pelos cidadãos, podem ser colocados em prática com mais facilidade por meio da tecnologia e da inovação”, destaca.