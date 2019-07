Não tem como falar de dias frios, sem lembrar de uma alimentação mais pesada e, claro, um bom vinho ou quentão. Nesses dias mais gelados, um bom vinho tinto é sempre uma boa pedida, ainda mais em boa companhia. Mas a ingestão dessa bebida requer alguns cuidados, inclusive quando o assunto é saúde bucal. Além do vinho, chás, cappuccino e cafés também são inimigos do sorriso branquinho. Os pigmentos dessas bebidas mancham os dentes e podem comprometer tratamentos para clarear o sorriso. “Vinhos tintos possuem uma acidez que contribui para a *desmineralização dos dentes e pode permitir uma maior adesão dos pigmentos naturais como o tanino, presente no vinho”, explica o cirurgião-dentista especializado em odontologia estética, Dr. Cristian Higashi, da Ki Clínica Conceito Odontologia e Estética.

Ainda pensando na estética dentária, o álcool presente nos vinhos e nos quentões pode prejudicar o sorriso, e não só o esmalte dentário. “O álcool e a acidez podem diminuir a quantidade de saliva em até 30%, o que atrapalha o processo de limpeza da boca e, em alguns casos, causar sensibilidade nos dentes”, afirma. Uma boa saída para quem não abre mão de um final de semana regado a um bom vinho é tomar água junto.

Desta maneira simples podemos manter a qualidade da saúde bucal. “Essa água ingerida junto ao vinho diminui a acidez responsável por facilitar as manchas nos dentes além de hidratar a mucosa da boca”, diz.

Na lista ainda dos “inimigos” do sorriso branquinho estão os refrigerantes à base de cola, sucos de caixinha com muito corante, molho shoyo, catchup, café, chá mate e açaí. Então, outra dica interessante é: sempre que possível escolher um canudinho, hoje os biodegradáveis são os aconselhados, para ingerir os líquidos mais ácidos. Com o canudo, o dente tem menos contato com as substâncias que podem danificá-lo. “Também e não menos importante lembrar que, após a ingestão, deve-se lavar a boca com água pura para neutralizar o pH da saliva ou melhor ainda, escovar os dentes aproximadamente 15 minutos após a ingestão”, recomenda Dra. Stephanie Gomes Assunção Alves, da Ki Clínica Conceito Odontologia e Estética.

* Quando nos alimentamos o pH da boca diminui, causando a desmineralização nos dentes.