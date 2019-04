O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina dia 30 de abril e a contadora Luciana Falavinha alerta para detalhes importantes que podem levar o contribuinte para a malha fina este ano. De acordo com a contadora, proprietária do escritório Luciana Falavinha Contabilidade, algumas incorreções podem complicar a vida do contribuinte como os erros de digitação; e atualização de venda de bens ou renda de aluguel e a não declaração da aposentadoria.

Luciana chama a atenção também para outros erros que podem comprometer o contribuinte como a não declaração de pensão alimentícia; a declaração de despesas médicas, educação e produtos da Previdência sem comprovantes, bem como a dupla declaração de dependentes e a omissão de rendimentos e/ou declaração de valores diferentes, além da não declaração dos dependentes. “É importante que um profissional capacitado faça a declaração do imposto de renda para evitar a malha fina”, afirma.