A Espanha dominou a Argentina e conquistou o título mundial de basquete. Neste domingo, a seleção europeia bateu a sul-americana por 95 a 75 na final do torneio disputado na China.

Foi o segundo título da Espanha na competição. O primeiro havia sido obtido no Japão, em 2006.

O destaque da final foi o ala Ricky Rubio, também escolhido o melhor jogador do Mundial. Ele anotou 20 pontos e apanhou sete rebotes. Também foi eleito o destaque da final. O armador Sergio Llull fez 15 pontos e foi outro motivo para a tranquila vitória espanhola.

O controle da equipe sobre a Argentina foi conseguido em parte, também, pela marcação sobre Facundo Campazzo e Luis Scola. Somados, os dois anotaram apenas 18 pontos.

O domínio da Espanha foi visto desde o início da final. Nos primeiros cinco minutos, a seleção abriu 14 a 2 no placar.

No tempo final, a Argentina tentou pressionar e chegou a diminuir a desvantagem em 12 pontos, mas a Espanha voltou a ter o domínio e ganhou por 20 de diferença.

O resultado no Mundial fez com que aos dois times se classificassem para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.