Os ginásios, quadras e campos da sede da Esporte Paraná, instalados no Capão da Imbuia, em Curitiba, serão abertos nos finais de semana para que as escolas e a comunidade em geral possam conhecer as modalidades disponíveis e utilizar o espaço para praticas esportivas e outras atividades educacionais. A proposta é do diretor-presidente da autarquia, Helio Wirbiski.

“Temos quadras de vôlei, pistas de caminhada, campos de futebol e rugby, ginásios de ginástica artística e rítmica e uma estrutura excelente para recreação e outras atividades escolares. Atualmente, a comunidade já utiliza alguns espaços, como as academias ao ar livre e o circuito de corrida e caminhada. Mas queremos maior participação, especialmente das escolas e dos jovens. Portanto, a Esporte Paraná irá abrir os portões e democratizar o uso do seu complexo, que está sendo revitalizado”, explicou Wirbiski.

A primeira iniciativa acontece hoje (08), com o grupo Elite Rede de Ensino, com unidades em Curitiba e São José dos Pinhais, que vai reunir cerca de dois mil alunos, pais e professores numa gincana esportiva e oficinais, intitulada Copa Elite. Com o slogan “Amar e cuidar de tudo o que é nosso”, o evento fará o recolhimento de matérias recicláveis e de alimentos. Segundo a organização do evento, o Pequeno Cotolengo fará a venda dos recicláveis e o recurso será destinado à compra de cadeiras de rodas e os alimentos serão encaminhados para o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã.