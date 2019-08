Os deputados Romanelli (PSB) e Tercílio Turini (PPS) pediram urgência ao Estado na criação de uma força-tarefa para esmiuçar os contratos com as concessionárias do pedágio, além de exigir a execução das obras no Anel de Integração.

“O Paraná está vivendo um momento de muita insegurança jurídica em relação ao pedágio, com um festival de decisões judiciais quase sempre em favor da concessionárias, atendendo aos interesses das grandes empreiteiras em prejuízo da população”, diz o requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa e encaminhado ao governador Ratinho Junior.

As tarifas de pedágio no Paraná, afirmam Romanelli e Tercílio, estão entre as mais caras do Brasil, aumentam os custos e produção e criam obstáculos para atração de novos investimentos ao Estado. “O pedágio onera o setor produtivo e pesa ainda mais no bolso dos paranaenses”.

Deputados protestam

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), liderou uma manifestação contra a intenção do governo federal de extinguir a Superintendência da 5º Região Fiscal, sediada em Curitiba. Segundo Traiano, “Não podemos aceitar a intenção do governo de fechar a Superintendência da Receita Federal em Curitiba e levá-la para o Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um movimento para a manutenção da Superintendência no Paraná. Esse possível fechamento da Superintendência é uma atitude discriminatória e um desrespeito contra um Estado que produz tanto e é tão importante para a economia brasileira”.

Veto na Ancine

O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar o veto de Jair Bolsonaro a projetos audiovisuais com temática LGBT em edital publicado pela Ancine. Os procuradores expediram ofícios ao Ministério da Cidadania e à Ancine, requisitando informações, em até dez dias, sobre a suspensão do edital, assim como sobre a decisão de não aprovar projetos audiovisuais relacionados a temáticas LGBT. Bolsonaro vetou nominalmente três produções com a temática gay selecionadas no edital publicado em março de 2018. O processo de seleção, que já se encontrava em sua fase final, foi suspenso por ato do Ministério da Cidadania.

Contra a pirataria

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e da Cidadania, Osmar Terra, assinaram ontem (21) protocolo de intenções para reforçar medidas de combate à pirataria e aos delitos contra a propriedade intelectual. Após a assinatura, Osmar Terra disse que a medida vai ajudar o país a proteger a propriedade intelectual de bens culturais. “Queremos que, aqui no Brasil, tenhamos um combate efetivo à pirataria e, no exterior, queremos exportar cultura e saber que esse direito vai ser garantido”.

Crise ambiental

A entrevista bastante nervosa de Jair Bolsonaro em sua já tradicional paradinha na saída do Alvorada, culpando a imprensa por supostamente mentir a respeito de ele ter responsabilizado ONGs pelas queimadas –para logo em seguida voltar a responsabilizar as mesmas ONGs–, um fio longo, em inglês, do assessor especial do Palácio, Filipe G. Martins, retuitado pelo próprio presidente, e o road show do ministro Ricardo Salles para falar sobre o tema mostram: o governo acusou o golpe e percebeu que perdeu a batalha da narrativa até aqui para a crise ambiental.

Apologia do abuso

Desde que o Congresso aprovou o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade, tem havido uma saraivada de críticas afirmando que a nova lei seria revanchista, desequilibrada e perigosa para o bom funcionamento da Justiça. Tal oposição não apenas ignora o conteúdo do projeto de lei. As críticas ignoram o fato insofismável de que a nova lei tem uma característica única. É simplesmente impossível que ela seja interpretada enviesadamente, de forma a dificultar a ação dos juízes e procuradores, pela simples razão de que os intérpretes da nova lei serão os próprios juízes e os membros do Ministério Público.

Mais de 100 denúncias

A força-tarefa da Lava Jato divulgou, nesta semana, um levantamento dos números ao longo dos cinco anos de operação no Paraná. Foram oferecidas 101 denúncias contra 445 pessoas e a condenação de 159 réus a um total de 2.249 anos, 4 meses e 25 dias de pena até julho de 2019. As informações são do UOL.

Greca amplia

O prefeito Rafael Greca assinou nesta semana um decreto que amplia a regulamentação do transporte compartilhado por aplicativos na cidade. O documento atende a uma reivindicação dos taxistas e trata do cadastramento dos motoristas de transporte por apps de smartphones, que deverá ser feito no site da Urbs, além da necessidade de adequação a itens estipulados na legislação federal (artigo 11B da Lei Federal 12.587/2012), como possuir carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. O cadastramento será regulamentado 60 dias após a publicação do decreto e será gratuito.

Sistema eleitoral

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a aprovação de mudanças no sistema eleitoral para as eleições municipais de 2020. Maia disse que seria um “marco para a política” se houvesse um consenso em torno da aprovação de alterações no sistema eleitoral. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, qualquer mudança nas regras devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional até outubro, um ano antes do pleito.

Itaipu suspende desocupação

Deste quarta-feira (21), ficaram suspensas todas as ordens de desocupação de casas da Vila A já tramitadas, assim como o aumento da taxa de cessão de uso oneroso por valor de mercado. Ficam mantidos os valores do mês de abril e a atualização continuará sendo feita pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). A decisão foi tomada em Reunião de Diretoria da Itaipu, depois de 60 dias de estudos para se chegar a uma solução para o caso. A medida segue diretriz do diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, de levar em consideração o morador antes de se tomar qualquer providência.

Patricinha

A mansão que aparece na novela A dona do pedaço, tombada pelo Inepac do Rio, foi construída no final do século 19 pelo milionário Conde Modesto Leal, o homem mais rico do país na época. Era banqueiro, político – e agiota. A família viveu lá por mais de 100 anos. Tem área construída de 4 mil metros quadrados e sua trineta Patricia Leal, quando jovem socialite do Rio, inspirou a expressão patricinha nas colunas sociais. Hoje, é alugada para festas de casamentos (custa R$ 40 mil) e outros grandes eventos. Fica em Laranjeiras.

Exportada

A cena ridícula do governador do Rio, Wilson Witzel, depois de descer de um helicóptero, dar pulinhos de alegria e festejar a morte do homem que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, acabou ganhando a mídia mundial. Na CNN internacional, recebeu comentários pouco elogiosos. O espanhol El País disse que o Rio tem outro lado impossível de ser festejado: nos primeiros seis meses do ano, 33 mortes produzidas por balas perdidas.

Candidata

Carlos Bolsonaro não vai disputar eleições municipais no Rio, ano que vem e está lançando a candidatura de sua mãe Rogéria para vereadora, que continua usando o sobrenome Bolsonaro. Divulga Rogéria em suas páginas, sempre usando para acompanhar inscrições em rosa e lilás. Em 2000, Rogéria desistiu de ser candidata e acabou elegendo vereador o filho Carlos, de 17 anos. Hoje é assessora do deputado estadual Anderson Moraes, com salário de R$ 7.300.

Quer explicação

O ex-presidente Lula soltou uma nota, nesses dias, exigindo que a Rede Globo, que exibiu no Jornal Nacional grande matéria sobre reflorestamento, explique a comparação da política ambiental feita entre ele e Bolsonaro. E também diga que quem fundou o fundo Amazônia foi ele, enquanto presidente – e isso é o único ponto que poderá merecer um esclarecimento no Fantástico de domingo próximo.

Troféu

O governador de São Paulo, João Doria, circulou pelo Congresso, esta semana, levando pelo braço o deputado federal Alexandre Frota, expulso do PSL e agora novo tucano. Alguns veteranos reclamam dessa aquisição – entre eles, FHC – mas não possuem volume de outras figuras de peso para protestar. Doria, em suas andanças por lá, parecia exibir um troféu. Mais: em momentos mais fechados, está encantado com o volume de tatuagens de Frota.

“Bolada nas costas”

O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia e ex-astronauta, acha que, daqui a pouco, sua pasta não terá mais dinheiro nem para o cafezinho. Toda a área de pesquisa do ministério está comprometida e deverá parar em setembro. Dia desses, em sua sala, Pontes reclamou em voz alta: “Estou cansado de levar bolada nas costas”.

Sempre a favor

Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, explicava no sábado (17), durante o programa de Raul Gil, que seu pai “sempre foi pró-governo, independente do governante e ensinou isso para gente”. Mais: “Ele acha que a gente tem de estar perto dos nossos governantes para eles poderem tomar boas decisões”. Pelo que se vê, há retribuição: no primeiro trimestre de 2018, o SBT recebeu R$ 1,1 milhão de verbas publicitárias; no primeiro trimestre deste ano, o repasse aumentou para R$ 7,3 milhões.

Primeira missão

Se Eduardo Bolsonaro vira mesmo embaixador (seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, está recuando, temendo que ele não passe na sabatina do Senado), sua primeira missão lá em cima será negociar o fim do embargo norte-americano às exportações de carne in natura do Brasil. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) determinou em 2017 que o produto não atende às normas sanitárias. E um carimbo de USDA fecha outros mercados para a carne brasileira.

Só internando

Ex-deputado que desistiu do mandato para deputado federal para ir morar na Europa, e possivelmente sustentado por um esquema montado por David Miranda, seu suplente e casado com Glenn Greenwald, Jean Wyllys (PSOL) reagiu de maneira mais do que estranha ao sequestro do ônibus no Rio: pareceu a ele um “golpe de marketing perfeito” criado pelo governador Wilson Witzel.

Penhorados

Cláudio Oliveira, dono do Grupo Bitcoin Banco (GBB), foi alvo de ação de sequestro de bens, devido a decisão do Judiciário em busca de obras de arte, quadros, relógios e joias. Seus clientes não conseguem receber. Entre março e maio, ele dizia que tinha o maior volume transacionado do mundo, chegando a US$ 900 milhões ao dia. Detalhe: no sequestro de seus bens foram incluídos todos os sapatos Christian Louboutin de sua mulher.

Sem dinheiro

O sucessor de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República terá de lidar com grandes limitações financeiras do MPF. No órgão, já se discute o fechamento de unidades no interior do país. Para evitar o desastre, o futuro procurado terá de manejar os 85% de Orçamento já empenhados em despesas de custeio.

Agora, automóveis

Em meio à novela da grave crise em torno da venda de energia de Itaipu, Brasil e Paraguai avança numa negociação bilateral. A equipe de Paulo Guedes deverá apresentar até dia 30 próximo uma primeira proposta para um acordo automotivo entre os dois países. No Ministério de Economia, há um certo otimismo de que a versão final será assinada até o fim de outubro.

Tranquilo

O apresentador Luciano Huck disse que está tranquilo em relação a compra de jatinho que, nos últimos dias, está sendo um dos assuntos mais comentados. “A empresa Brisair, da qual sou sócio, comprou um avião produzido pela Embraer. Para tanto, fizemos um empréstimo transparente, pago até o fim, sem atraso. Tudo como manda a lei. A compra e o financiamento da aeronave foram feitos por meio de um contrato absolutamente legal, sem vício, vantagem ou privilégio”.

Tenho tempo

Ainda sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada de Washington: o presidente Jair Bolsonaro, que ainda não indicou seu nome oficialmente, disse que não tem pressa de fazer e que tem outras prioridades como a indicação de um novo procurador-geral da República. Há quem garanta que o Chefe do Governo só deverá indicar o nome do filho – e se indicar – após a aprovação da Reforma da Previdência do Senado.

Responsáveis

O presidente Jair Bolsonaro quer procurar os responsáveis pelos incêndios que estão acontecendo na Região Amazônica. Afirmou que o Brasil está enfrentando uma “guerra da informação” por causa da crise nos repasses de verbas a instituições de proteção ao meio ambiente, que foram suspensas. “Não tô afirmando, nós temos que combater o crime, depois nós vamos ver quem é o possível responsável pelo crime. Mas, no meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil”.

“Semana do Brasil”

Os brasileiros viverão, entre 6 e 15 de setembro próximo, a “Semana da Independência” (ou “Semana do Brasil”), um misto de patriotismo e consumo estimulado, criado para aquecer o comércio do Dia da Independência, num estilo do Black Friday. 36 instituições do comércio e 264 empresas já estão engajadas no projeto. Lojas participantes não oferecerão apenas descontos, mas também facilidade de pagamentos, crédito e brindes. McDonald’s e Subway oferecerão sanduíches especiais – e mais baratos.

Mega dívida

Para quem não tem ideia: mais de 225 mil empregados estão inscritos na dívida ativa da União por não terem realizados depósitos nas contas do FGTS. Esse débito chegou a R$ 32,1 bilhões em junho, afetando 8 milhões de trabalhadores. Quem mais deve é o setor hospitalar: R$ 1,6 bilhão, em segundo – quem diria – administração pública com R$ 1,5 bilhão.

Reduto do chefe

Nesses dias, o ministro Sérgio Moro foi homenageado em Marília, reduto eleitoral de Bolsonaro onde recebeu 80% dos votos válidos no segundo turno: ganhou título de doutor honoris causa da Universidade de Marília. Fez palestra da 26ª Semana Acadêmica de Direito com direito a entrada apoteótica. Lá também, a propósito, é a sede da Havan, empresa de Luciano Hang. O senador Major Olímpio estava na comitiva

Destinos

Um levantamento feito pelo site ViajaNet aponta que Buenos Aires é o destino favorito dos brasileiros para viagens na América Latina. Em segundo lugar, vem Santiago e completando o pódio Montevidéu. Depois, por ordem, Lima, Bogotá, Mendoza, Cuzco, Santa Cruz de la Sierra, Cartagena da Índias e Assunção, completando a lista dos destinos favoritos.

Discordando

Mais uma vez, os brasileiros discordam de posições tomadas pelo presidente Bolsonaro. Levantamento feito pela Paraná Pesquisa apontam que 47% dos entrevistados discordam com a mudança da Ancine do Rio de Janeiro para Brasília; 31,1% concordam e 22% não souberam ou não quiseram opinar.

Importante

Ainda sobre o levantamento da Paraná Pesquisa: os entrevistados também opinaram sobre a importância da Agência Nacional de Cinema para o país. 39,5% acreditam que ela é importante; 24,6% pouco importante; 20,1% nada importante. E somente 7,3% dos entrevistados acham que a agência é muito importante e outros 8,5% não souberam ou não quiseram responder.

Capenga

O senador e relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), está trabalhando para que os Estados e municípios entrem na reforma. “Os Estados e municípios, se não entrarem, primeiro vai continuar um déficit gritante e segundo vai ficar uma reforma capenga”.

Sentindo falta

A rede de Lojas Zema, de Minas Gerais, parece estar sentindo falta do antigo presidente do Conselho, hoje governador Romeu Zema. A empresa vem amargando prejuízos e aumento de inadimplência. Há dois anos, quando a rede apresentou quadro semelhante e Zema estava no comando, de uma vez só ele fechou 60 lojas.

Musa e candidata

Nova musa política, Mariana Ribas, 36 anos, é o nome do PSDB para disputar a prefeitura do Rio, no ano que vem. Ela foi secretária-executiva de dos ministros da Cultura, Marcelo Calero e Sérgio Sá Leitão e secretária por seis meses da cultura municipal sob comando de Crivella, de onde saiu por falta de apoio do prefeito. Seus torcedores dizem que ela tem grande vantagem sobre os demais candidatos: é uma cara nova. E bonita.

Outra fornada

Depois da licitação de três terminais, o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, já trabalha na próxima rodada de concessões portuárias. O leilão deverá acontecer em fevereiro do ano que vem, incluindo quatro entrepostos de granéis líquidos em Itaqui (MA), o terminal de contêineres de Suape e dois terminais de movimentação de papel e celulose que serão criados a partir do desmembramento da antiga área ocupada pelo Grupo Libra.

Mais demissões

Menos de um ano depois de seu último Plano de Demissões Voluntárias, a Casa da Moeda passará por nova lipoaspiração. A direção da estatal já aprovou novo PDV com meta de cortar mais 200 funcionários, cerca de 10% da força de trabalho. Oferecerá indenização de 80% sobre o FGTS e plano de saúde por 42 meses. A estatal vem amargando queda de receita devido à suspensão do Sistema de Controle Fiscal de Produção de Bebidas e pelo contingenciamento das verbas do BC para novas encomendas de cédulas e moedas.

Só quando for

A veterana atriz Laura Cardoso, que irá completar 92 anos no dia 13 de setembro, garante que ainda tem fôlego para trabalhar. Sobre sua aposentadoria é direta: “A gente se aposenta quando vai embora”.

Mercado em alta

Mais celebridades irão lançar sua própria linha de produtos de cuidados da pele. Uma delas é Selena Gomez. A linha toda deverá incluir fragrâncias, cosméticos, produtos de skincare, produtos para os cabelos, sabonetes, hidratantes e até óleos essenciais. Quem também segue nessa empreitada é Rihanna e Lady Gaga, além, claro das irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner. E mais outras que anunciaram que irão investir no mercado são Ciara e a atriz Millie Bobby Brown.

Frases

“Você, por exemplo, está noivo. A noiva é virgem. Vai que você descobre que ela está grávida. Você desiste do casamento? Tudo é possível.”

Jair Bolsonaro