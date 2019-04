A escritora Marisol F. lançou no final de semana, uma coleção de livros ((Ícaro, Dança Comigo e O Canto do Cisne), com o tema de suspense. As publicações, em dois livros, “são personagens fixos, que migram para as próximas tramas, e são ambientados em Curitiba”, comenta a escritora.

Marisol F., como é conhecida no meio literário, fez uma breve avaliação para o espaço “BUSINESS WOMAN”, ao ser indagada sobre embate das publicações de livros digitais e impressos.

“Eu, uma consumidora de livros físicos, incapaz de me render a moda do livro digital, fiz uma pesquisa no facebook perguntando sobre a preferência dos leitores entre essas duas opções de leitura. Fiquei surpreendida com a resposta: a maioria esmagadora prefere o livro físico, impresso no bom e velho papel”, comentou.

E salientou: “Mas nós sabemos que publicar um livro não é fácil e nem barato, mesmo através de uma editora. Qual a solução? Existem Leis de Incentivo a Cultura, que apesar de pouco conhecidas, autorizam o autor a captar recursos para seu projeto literário. Como funciona? Um advogado tributarista enquadra o projeto na lei específica e inscreve o projeto no edital correspondente. A partir do momento que for aprovado, uma empresa captadora irá buscar recursos com as empresas patrocinadoras e viabilizar a execução do mesmo, trazendo benefícios em marketing para o patrocinador.”

Marisol F. , radicada em Curitiba, é uma escritora de suspense e seu tempo, além de escrever, é dedicado aos animais e às causas ambientais participando de campanhas que previnem o abandono, por meio de castração em massa. Ela trabalha como redatora de um blog de turismo e é tradutora de espanhol e italiano. Seus livros publicados pela Editora Appris, podem ser adquiridos na Livraria Cultura, do Shopping Curitiba, ou pelo site da livraria www.livrariacultura.com.br.

Revista AutoEstima lança 56ª. Edição

A publisher e criadora da Revista AutoEstima , Yumi Okamura, comandou o lançamento da 56ª edição, que contou com a presença amigos, mulheres da imprensa homenageadas, desfile de moda e atrações musicais como o Disco Dance Company e o Blue Music. O evento foi realizado na última terça-feira, dia 2 de abril, no Maison Barigui.

A capa feminina da edição trouxe a médica e escritora Andrea Soccol, “Após sair de um quadro de depressão, segurar essa capa, não é para qualquer um. Estou sentindo como se tivesse ganhando um Oscar. O nome dessa revista retrata o que eu sou, a autoestima”, disse durante o evento.

Já o administrador gaúcho Juarez Tavares estampou a capa masculina. Diretor do Machadinho Thermas Resort Spa, também falou sobre a participação na revista. “Estou muito feliz em estar na capa representando todos os colaboradores que faz o Resort acontecer e a Yumi, sempre trabalhando, divulgando Curitiba e trazendo gente de fora”, comentou.

Para Yumi Okamura “produzir a edição foi fantástico. Realmente é feita com muito carinho e muito amor para vocês, para encontrar meus amigos que eu gosto. Eu gosto de convidar o mundo. Espero todos vocês na próxima edição. Agradeço a Deus minha saúde, minha alegria de viver e ter tanta gente à volta que acredita em meu trabalho”. A equipe da renomada publisher é composta profissionais de primeiro nível, como Thirson Silva que é o jornalista responsável, junto a revisora Andressa Marques e a diagramadora Melina Okamura Kumagai. Já as fotos das capas e das homenageadas, ficaram por conta de Mara Lúcia Zocolotte.

Grafitti contará história de cinco mulheres

O Instituto Aurora lançou na última semana a campanha de financiamento coletivo #AsFacesdoMuro, que tem por objetivo arrecadar recursos que vão subsidiar a pintura de um painel urbano no muro do Colégio Tiradentes, em Curitiba. A atividade integra o projeto de educação em direitos humanos “Novas Lentes, Novas Mentes”, realizado no ambiente escolar. O rosto de cinco mulheres reconhecidas pela luta por direitos no Brasil e no mundo serão estampados na parede que fica na região central de Curitiba, em frente ao Passeio Público. Além de doar online, a população também pode participar de uma enquete e votar para escolher a 5ª mulher a integrar o painel.

Criada pelo artista Cleverson Pacheco, a pintura do rosto da vereadora carioca Marielle Franco, assinada há um ano no Rio de Janeiro, foi o primeiro a dar vida ao painel, em 2018. Com a ajuda do crowdfunding, o Instituto Aurora e os alunos do Colégio Tiradentes, instruídos por artistas, vão completar a tela ao ar livre pintando o rosto de outras três mulheres importantes para a promoção de diálogos de paz: Atena Daemi (do Irã), Me Nam (do Vietnã) e Malala Yousafzai (do Paquistão). A quinta face a compor a pintura será de uma mulher com atuação brasileira escolhida pelo público em uma votação online. A paranaense Zilda Arns, a ambientalista Dra. Dorothy Stang e a mulher que deu nome e voz à Lei Maria da Penha, são os nomes propostos pela campanha. A enquete está disponível em: bit.ly/enqueteasfacesdomuro.

Espaço Mehl Garten Eventos

Um novo espaço para pequenos eventos em Curitiba estará sendo apresentando no próximo dia 24, exclusivamente para profissionais e público alvo relacionado a este segmento Trata-se do Mehl Garten Eventos localizado na Av. Senador Salgado Filho, 5395, bairro Uberaba.

Campanha “Uma vida de fraldas”

A primeira edição de 2019 da feira Bebê & Gestante trouxe muitas alegrias para uma família. Seguidora da página das fraldas Baby Boo, da Sepac, a professora na Fazenda Rio Grande, Maria Cristina Porto, foi até o evento para participar da campanha “Uma vida de fraldas”. Com seis meses de gestação, ela tem mais um motivo para comemorar: foi a ganhadora da ação e já recebeu em casa mais de cinco mil fraldas para o seu bebê. “Foi indescritível receber a ligação e descobrir que havia sido contemplada. Eu gritei e até meu marido achou que eu estava passando mal. Quando contei, ele também não acreditou. Teremos fraldas de uma qualidade incrível para todo tempo que o bebê precisar”, comentou.

Atelier de criação de perfumes naturais

A perfumista Angélica Flores ministra no sábado, 27 de abril, o atelier de criação de perfumes naturais, no Encontro da Amazônia ( Rua Nilo Peçanha, 1907, Curitiba). É uma oportunidade de dar os primeiros passos no universo apaixonante da perfumaria natural e orgânica e de aprender as técnicas francesas de composição de um perfume. Para o curso, que tem uma carga horária de 7 horas, serão selecionadas preciosas e raras matérias-primas da alta perfumaria. A aula tem conteúdo teórico, experiências sensoriais e práticas olfativas utilizadas por grandes mestres perfumistas da França.

O atelier de criação de perfumes naturais é voltado público em geral que deseja criar suas próprias fragrâncias ou aos interessados em começar a desenvolver um trabalho profissional ou aprimorar suas composições. As inscrições são limitadas e estão disponíveis no site https://www.labriseparfum.com/atelier/

Curitibana Meeting Comex 2019

O Meeting Comex 2019 é o maior evento sobre comércio internacional do Sul do país com programação voltada para as relações internacionais. O evento é organizado pelo Núcleo de Negócios Internacionais da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ) e. A oitava edição acontecerá no dia 10 de abril, no Centro de Convenções e Exposições Expoville.

Na edição deste ano, dois advogados tributaristas do escritório Küster Machado Advogados participarão da rodada de negócios, com o tema “As perspectivas para os benefícios fiscais de Santa Catarina em 2019”, na sala Bromélia, das 10h20 às 11h30. Alessandra Badalotti é a advogada responsável pela área de Direito Tributário, Fusões e Aquisições do Küster Machado em Santa Catarina. Ricardo Schuarts ocupa a posição de gestor das áreas de Direito Tributário, Societário, Contratos e Internacional do escritório.