Escritor Rubem Fonseca morre aos 94 anos

O escritor Rubem Fonseca, mineiro de Juiz de Fora, morreu, aos 94 anos, na hora do almoço desta 4a-feira, no Rio de Janeiro. Teve um infarto em casa, no Leblon (RJ), foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Que perda para cultura brasileira, já tão esfacelada! Faria 95 anos em um mês. Rubem Fonseca é um dos grandes nomes da literatura nacional, principalmente por conta de seus contos. Entre os clássicos assinados pelo autor, estão Feliz Ano Novo (1976), A Cólera do Cão (1963) e O Cobrador (1963). A obra mais recente de Rubem Fonseca foi Carne Crua (2018). O mais famoso livro de Rubem Fonseca é Agosto. Publicado em 1990, a obra mistura ficção e história, retratando as conspirações que resultaram no suicídio de Getúlio Vargas, obra que li e reli, inúmeras vezes.