A Prefeitura de Curitiba depositou R$ 342,5 mil na conta das unidades escolares do Núcleo de Educação da Regional do Boqueirão. Os recursos são da quarta parcela deste ano do programa Fundo Rotativo e contemplam escolas de Centros Municipais de Atendimento Infantil (CMEIs) dos bairros Xaxim, Hauer, Boqueirão e Alto Boqueirão.

Os valores foram depositados nas contas das unidades de acordo com o número de estudantes e a estrutura de cada uma. Com o recurso, os gestores podem comprar materiais de uso contínuo e pagar pela realização de pequenos serviços, de acordo com as prioridades definidas por cada unidade, em conjunto com as associações de pais e conselhos das unidades.

No total, a Prefeitura depositou mais R$ 3,1 milhões na conta das 400 unidades educacionais do município.

“Esse programa presta assistência financeira às escolas em caráter suplementar, para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica”, destaca o superintendente executivo da Secretaria Municipal da Educação, Oséias Santos de Oliveira.

Assim como em 2018, a previsão é que sejam liberadas, neste ano, cinco parcelas do Fundo Rotativo. No ano passado, foram liberados R$ 15,9 milhões em cotas do Fundo Rotativo, deste valor mais de R$851 mil foram destinados às unidades escolares da Regional Santa Felicidade.