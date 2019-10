Três estudantes da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli, no bairro Novo Mundo, serão os únicos representantes da educação pública do Paraná a participar, a partir da próxima terça-feira (22/10), da etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A equipe Tera Maniacs Zetta vai representar o Estado na competição que irá até 26 de outubro, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

A classificação da Tera Maniacs Zetta veio com a vitória na etapa estadual, em setembro, quando o grupo disputou a vaga entre 35 equipes de Curitiba, Colombo, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Paranaguá e Pato Branco.

O grupo de Curitiba é composto pelos estudantes Camille Hallal da Luz, de 12 anos, e Guilherme Lopes Hahn, e Bianca Marcela da Cruz Cordeiro, de 13. Eles são orientados pela professora Karen Cristine Uaska dos Santos Couceiro.

Após a classificação, a escola recebeu mais dois kits de robótica da Prefeitura para continuar desenvolvendo o trabalho.

As escolas da rede municipal de ensino de Curitiba ganharam, este ano, novos kits de robótica para os estudantes. O microduíno permite a montagem de diversos protótipos e programação de robótica.

A iniciativa integra os investimentos da Prefeitura de Curitiba em robótica educacional. São R$ 1,3 milhão em investimentos.

A nova tecnologia amplia as ações já desenvolvidas. “É possível montar navios, aviões, robôs, enfim, tudo o que se pode imaginar. As peças são de fácil encaixe e esses itens enriquecem o material que as escolas já possuem para trabalhar com robótica”, explica Estela Endlich, coordenadora de Tecnologias Digitais e Inovação da Secretaria Municipal da Educação. “A robótica permite que os estudantes desenvolvam habilidades de raciocínio que serão úteis para toda vida”, completa Estela.