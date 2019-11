Após dez anos de espera, os 400 estudantes da Escola Municipal Sônia Maria Coimbra Kenski no bairro Santa Felicidade e toda a comunidade escolar receberam, na ontem , dia 1º de outubro, a quadra coberta da unidade.

O espaço, com 500 metros quadrados, conta com banheiros e rampas de acesso para garantir a acessibilidade.

Os estudantes montaram uma coreografia artística especial que englobou diversas possibilidade de uso da quadra, com capoeira, futebol e dança. “Nossa administração atua muito com a educação, com investimentos”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel.