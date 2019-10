Em Ponta Grossa-Paraná: a Liga Desportiva de Ponta Grossa em parceria com a NBA Basketball School anunciou na ultima semana que o ginásio do Borell, casa do basquetebol paranaense, vai receber um programa da marca NBA com atuação global e tem como propósito compartilhar o método de ensino do basquete de maior sucesso no mundo para crianças e jovens.

O desenvolvimento deste programa, ocorreu por uma equipe de Elite da NBA onde treinadores atuais e antigos da Liga, ex-jogadores e especialistas em desenvolvimento de atletas tiveram grande participação. A liderança no Paraná, será do ex-atleta, oitava escolha do Draft de 2004 da NBA, sendo escolhido para jogar pelo Toronto Raptors, Rafael Paulo de Lara Araújo, mais conhecido como Babby. Na carreira passagens por times como: Toronto Raptors, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, Franca, Corinthians, Paulistano e Flamengo.

De acordo com o presidente da LDPG, Rodrigo Bulyk, “a princípio a escolinha será no Ginásio do Borel, mas com planos de expansão para os bairros da cidade. Serão treinos para crianças de 07 até 17 anos, com o objetivo de também ter meninas nos treinos. O projeto contará com a presença frequente do Babby, que irá morar na cidade”, destacou Bulyk.

LANÇAMENTO – A inauguração oficial da NBA School Ponta Grossa será no próximo dia 29 de outubro, às 19h30. Presenças confirmadas da imprensa, professores de escolas, patrocinadores, forças do esporte paranaense e do basquetebol, presidente da LDPG, Rodrigo Bulyk e Arthur Boreli – NBA Schooll.

Mais informações sobre a escolinha e seu projeto no site: www.escolinhababby.com.br