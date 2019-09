JOÃO PERASSOLO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Como era de se esperar, ditaduras lideram o ranking de países onde a imprensa sofre maior grau de censura por parte do governo, aponta levantamento do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) divulgado nesta terça (10).

Pela segunda edição seguida, Eritreia (1º), Coreia do Norte (2º) e Turcomenistão (3º) figuram no topo do relatório. Nesses países, “a mídia serve como porta-voz do Estado, e qualquer jornalismo independente é conduzido a partir do exílio”, afirma o estudo da CPJ, organização sem fins lucrativos.

Para silenciar a mídia, governos usam métodos tradicionais, como intimidação e detenção arbitrária de jornalistas e seus familiares, além de monitoramento online.

Na Eritreia, o ditador Isaias Afewerki, no poder há quase 30 anos, baniu todos os veículos noticiosos independentes em 2001, mesmo ano no qual prendeu diversos jornalistas. O quadro se completa com a dificuldade extrema de acesso à internet – menos de 1% da população de 5,6 milhões de pessoas tem acesso à rede.

De maneira geral, não houve melhoras de 2015 –ano do relatório anterior– para cá, segundo a diretora de Advocacia do CPJ, Courtney Radsch. Ela cita como exemplo a China, que ocupava o oitavo lugar há quatro anos e agora está em quinto. O país mais populoso do mundo –1,3 bilhão de habitantes– tem “o mais extenso e sofisticado aparato de censura”, aponta o estudo.

Isto se dá, segundo o relatório, devido à supervisão de veículos noticiosos privados e estatais pelo Partido Comunista. Desde 2017, sites e redes sociais só podem prover informação com a permissão de um comitê regulador.

Já os usuários têm acesso a conteúdos de fora do país restrito pelo bloqueio de redes sociais e de mecanismos de busca. É possível driblar as limitações com o uso de redes privadas (os VPNs), mas censores atuam para exigir a exclusão de posts.

O único país das Américas no relatório é Cuba: assim como em 2015, a ilha ocupa a décima colocação.

O território viu nos últimos anos o avanço da internet móvel, mas jornais e sites são forçados pelo Estado a reportarem “de acordo com os objetivos da sociedade socialista”.

O relatório, feito com base em pesquisas e no conhecimento dos funcionários da organização, leva em conta apenas países em que o governo exerce censura direta ou indireta sobre o trabalho de jornalistas. A Síria, por exemplo, não entra por estar em guerra, o que é uma dificuldade natural para repórteres.

A organização não divulga a posição de nações fora da lista dos dez primeiros.

Países onde a imprensa sofre mais censura

1º”Eritreia

2º”Coreia do Norte

3º”Turcomenistão

4º”Arábia Saudita

5º”China

6º”Vietnã

7º”Irã

8º”Guiné Equatorial

9º”Belarus

10″Cuba