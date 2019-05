Entre os dias 27 a 31 de maio acontece o XIX Congresso Brasileiro de Ergonomia – ABERGO 2019 e o XII Fórum de Certificação do Ergonomista. O assunto principal deste ano é “A Ergonomia em tempos de transformação: eSocial, Indústria 4.0 e a Reforma Trabalhista”. A organização do congresso é da ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia e a Faculdade Inspirar de Curitiba é a realizadora do evento.

A coordenadora da comissão organizadora local, profa Lucy Mara Baú, que também é coordenadora do MBA/Pós-graduação em Ergonomia da Faculdade Inspirar, menciona que a ergonomia brasileira e mundial é reconhecida como uma intervenção necessária e estratégica, com sua inclusão em todos os processos, projetos e produção nas empresas, facilitando a organização do trabalho e o melhor desempenho administrativo e operacional, otimizando custos, evitando passivos e promovendo a cultura prevencionista na relação ganha-ganha: trabalhadores saudáveis com empresas produtivas.

Outra questão importante, e que está em voga atualmente, é o faseamento no eSocial. O Congresso também tratará desta temática – “julho é a data limite para lançar a nova divisão dos dados sobre saúde e segurança na planilha do governo federal, que diz respeito ao eSocial, em início desta etapa SST. Esta demanda será melhor explicada durante o evento da ABERGO”, afirma a professora do curso de MBA de QSMS – Gestão Integrada em Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde da Faculdade Inspirar, Cynthia Zilli.

Durante o Congresso estarão presentes pesquisadores, professores vindos dos principais centros de ensino do país e profissionais da área, além de palestrantes de renome nacional e internacional. O evento da ABERGO é realizado bianualmente e possui o objetivo de fomentar pesquisas ligadas à Ergonomia, promovendo troca de experiências e a ampliação de conhecimentos no setor. As atividades do congresso englobam 9 conferências, 9 mesas redondas, fóruns de grupos técnicos, 50 sessões técnicas e de painéis, espaço cultural, feira de ergonomia e 11 minicursos.

Dentre os temas dos minicursos estão: Tabela 23 do eSocial; Ergonomia de concepção em tempos de eSocial; Ergonomia industrial; Ergonomia organizacional; O ergonomista como consultor jurídico; Análise ergonômica; Ergonomia e a Indústria 4.0; Trabalho em turnos; Gestão de riscos ergonômicos; Termografia Infravermelha e sua aplicação na Ergonomia; e ErgoDesign.

“Este evento científico vem se apresentando como importante fórum de divulgação de questões pertinentes ao avanço do conhecimento resultante de pesquisa aplicada e pesquisa básica em Ergonomia. Seus objetivos específicos são atualizar e discutir a pesquisa e prática da Ergonomia no Brasil e no exterior; promover a aproximação e o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros; difundir a produção científica nacional e internacional nas diversas áreas da Ergonomia; congregar pesquisadores, docentes, profissionais e estudantes da área; trazer expertises nacionais e internacionais nas atualizações da prática da ergonomia; e contribuir na consolidação da Ergonomia como área estratégica para o desenvolvimento do país”, enfatiza o professor Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira, Presidente da ABERGO.

Paralelamente às atividades listadas acima, ocorre o XII Fórum de Certificação do Ergonomista Brasileiro – ENERGO, o qual consiste na certificação dos ergonomistas que se candidataram no Sistema de Certificação Brasileiro (SisCEB).

Serviço:

27 a 31 de maio

XIX Congresso Brasileiro de Ergonomia – ABERGO 2019

Estação Eventos – Av. Sete de Setembro, 2775

Rebouças/Curitiba.

https://congressoabergo.com.br/programa/