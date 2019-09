Neste sábado (21), o Brasil recebe o maior congresso de câncer ginecológico do mundo, evento que reunirá, no Rio de Janeiro, os maiores especialistas da atualidade no assunto. O Encontro Global Anual da Sociedade Internacional de Câncer Ginecológico (IGCS), pela primeira vez em sua história, contará com a transmissão de cirurgias ao vivo, realizadas no Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba (PR), Câncer Center referência no Brasil.

A missão da Sociedade Internacional de Câncer Ginecológico (IGCS) é aprimorar o atendimento às mulheres com câncer ginecológico em todo o mundo, por meio de educação, treinamento e conscientização pública. Ao todo, seis cirurgias de retirada de tumores ginecológico serão realizadas, com uso das tecnologias mais avançadas disponíveis na atualidade. “É a primeira vez que o congresso conta com a experiência de transmissão simultânea de cirurgias reais para o local do evento. Entre elas, faremos cirurgias robóticas, inovadoras e com uso de recursos de realidade aumentada, para proporcionar cada vez mais a capacitação dos cirurgiões no que se refere a eficiência no combate aos tumores. Na primeira cirurgia do dia, por exemplo, feita com o sistema cirúrgico robótico, será usada a técnica de imunofluorescência. De forma mais prática, o tumor ganha uma cor fluorescente, o que delimita de maneira bem eficiente a área a ser tratada.”, afirma Reitan Ribeiro, coordenador do programa de cirurgias ao vivo e cirurgião oncológico do Hospital Erasto Gaertner.

Durante o encontro, serão apresentados ainda os mais recentes avanços clínicos, além de desenvolvimentos internacionais em pesquisa, prática e tratamento para mulheres com câncer ginecológico. Aos 70 anos, a aposentada Daluz de Lima, de Telêmaco Borba, será a primeira paciente operada durante o congresso. A cirurgia será realizada com o sistema robótico cirúrgico, por um dos melhores cirurgiões do mundo e um dos pioneiros nesse tipo de cirurgia, Mario Leitão, dos Estados Unidos. “Quando eu soube dessa possibilidade, fiquei muito feliz. Ser operada pelo SUS, com toda essa tecnologia, um robô, e os melhores médicos do mundo, é um presente. Eu não teria condições de pagar por um procedimento assim. Vai dar tudo certo, graças a Deus”, comemora a paciente.

Serviço:

Encontro Global Anual da Sociedade Internacional de Câncer Ginecológico (IGCS)

Dia 21/09/2019

Local: Windsor Convention & Expo Center – Rua Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Transmissão ao vivo das cirurgias

Local: Hospital Erasto Gaertner – Rua Doutor Ovande do Amaral, 201, Jardim das Américas, Curitiba – PR

Horário: 8h às 12h