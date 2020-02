Equipe de controle de gafanhotos da China chega ao Paquistão

O recente surto de gafanhotos do deserto no Paquistão que tem afetado o país nos setores de produção e segurança alimentar agrícola, também levantou preocupações do governo chinês. Sobre as necessidades do Paquistão para conter o surto, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, acompanhado por outras autoridades chinesas competentes, formulou um plano de ajuda para ajudar o Paquistão na prevenção e controle de gafanhotos no deserto. O Ministério enviou uma equipe de trabalho ao Paquistão em 23 de fevereiro, que chegou a Karachi, Paquistão, em 24 de fevereiro.

A equipe de trabalho deve realizar estudos de campo e fornecer ao Paquistão suporte técnico para o controle de gafanhotos. Os membros da equipe foram designados pelo Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, Departamento de Gestão de Pastagens do Departamento Nacional de Florestas e Pastagens, Centro Nacional de Serviços de Extensão de Tecnologia Agrícola, Universidade Agrícola da China e Estação de Proteção de Plantas de Shandong.