O Teatro do Concreto, grupo sediado em Brasília, chega a Curitiba com a peça Entrepartidas, selecionada pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura e fruto de dois anos de pesquisas. Sua proposta é levar o espectador em um passeio de ônibus “a fim de se relacionar com a cidade e diversos personagens que se equilibram no fio do tempo, lembrando que a vida é feita de encontros e instantes”.

Amor e o abandono são o cartão de embarque dessa viagem – uma performance de teatro e intervenção urbana, transitando entre os espaços público e privado, ficcional e real. As cenas se desenrolam dentro do ônibus e, durante o percurso, que inclui algumas paradas, quinze atores e convidados se misturam com o público, quebrando a fronteira entre palco e plateia.

A capacidade é de apenas trinta pessoas por sessão. Mas as cenas em espaços públicos são sem limite. As apresentações acontecem mesmo com chuva. Todas as sessões contarão com instrumentos de acessibilidade para deficientes auditivos (Libras) e, no dia 10, a peça contará com audiodescrição.

Com duração de três horas, Entrepartidas começa no Marco Zero de Curitiba, localizado em frente à Catedral Basílica, às 19h de sexta dia 10, e 18h no sábado e domingo. Serão realizadas quatro apresentações na capital, sendo uma destinada gratuitamente para alunos do ensino médio da rede pública de ensino.

Para a rede escolar, o grupo oferece, gratuitamente, apresentação da peça e o projeto EntreOlhares, conduzido por Glauber Coradesqui, pesquisador na área de mediação de espetáculos e pela arte educadora Ciliane Vendruscolo. Durante três dias, os alunos serão convidados a vivenciar o trajeto definido na cidade para a realização do espetáculo e produzir uma cartografia com memórias, além de cartaz, postais, etc.

Ainda na escola, o grupo promove Concreto nas Escolas, uma ação gratuita em que os participantes, distintos daqueles que participaram da ação EntreOlhares, assistem à encenação de uma das cenas do Entrepartidas e, na sequência, realizam uma conversa sobre literatura, teatro e o artista como agente social.

Os ingressos custam 20 reais (inteira) e 10 reais (meia) e podem ser adquiridos pelo site Sympla – http://bit.ly/EntrepartidasCuritiba. Saída da Praça Tiradentes, em frente à Catedral, às 19h de sexta dia 10, e 18h no sábado e domingo.