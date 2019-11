O Governo do Estado repassou no dia 19 de novembro, R$ 1 milhão para 15 entidades sociais, de diversas regiões do Paraná, que atendem crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.

Os recursos são oriundos do Fundo Estadual da Infância e Adolescência (FIA), dentro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e pode ser usado pelas organizações da sociedade civil na aquisição de equipamentos, veículos, mobiliário e pagamento de insumos.

“São instituições da maior relevância, que realmente precisam da ajuda do Governo. E o papel do Estado é cuidar das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam”, afirmou Piana. “Nosso compromisso está em fazer o possível e o impossível para amenizar dificuldades”, acrescentou.

O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, reforçou que o atendimento a entidades de assistência social é uma prioridade do Governo. “O pedido é para priorizar crianças, idosos e pessoas com deficiência, por isso esses recursos são importantes. Vão ajudar a fazer com que as pessoas se desenvolvam com igualdade”, destacou.