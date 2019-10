O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost, entregou hoje (28), mais um micro-ônibus adaptado e dois veículos para serem utilizados por idosos e entidades de assistência social que atendem pessoas com deficiência de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os veículos foram viabilizados com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedca). “Somente este ano já entregamos 44 veículos adaptados, num investimento de mais de R$ 10 milhões para atendimento social a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida”, disse o secretário, lembrando que o governo Carlos Massa Ratinho Junior vem trabalhando para assegurar e promover a inclusão social e a cidadania das crianças, idosos e pessoas com deficiência.

O prefeito Toninho Fenelon, disse que o município de São José agradece os repasses. “Acredito que o serviço público é para todos, mas nós, administradores, temos que ter um olhar mais social, porque quando o poder público falha, quem paga a conta é a sociedade, principalmente os mais pobres”.

O micro-ônibus já saiu de fábrica com adaptação, dotado de rampa elevatória para cadeirantes e capacidade para conduzir até 17 pessoas com deficiência, com conforto e segurança, permitindo um transporte mais acessível.

por @grassi_m com informações e fotos da Sejuf