O ensalamento para a primeira fase do vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) será divulgado na noite desta quarta-feira (23), de acordo com o edital. O primeiro dia de provas acontece no próximo domingo (27). Os locais de provas podem ser conferidos no site do NC (Núcleo de Concursos).

Segundo a UFPR, editais e informações oficiais sobre o vestibular devem ser consultadas no site do NC.

Neste ano, há 38.453 inscrições confirmadas de candidatos a uma vaga de graduação. Ao todo, são 5.628 vagas disponíveis em 129 cursos.

Além disso, no SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2020 serão disponibilizadas 1.290 vagas em cursos de graduação. Conforme o anúncio da UFPR, haverá vagas para ampla concorrência e, dentro das vagas destinadas a alunos de escola pública, serão disponibilizadas também para pessoas de baixa renda, negros (pardos e pretos), indígenas e com deficiência.

Podem participar do processo seletivo do SiSU 2020 candidatos que prestarem o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2019, que acontece em novembro. É preciso ter concluído o ensino médio e não ter zerado a redação.

