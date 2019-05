Quatro pacotes de hospedagem – Nighlife, Best Friends, Welness e Gourmet Experiences -, com diárias a partir de 125 dólares, foram lançados para os meses de maio e junho pelo resort Enjoy Punta del Este, na província uruguaia de Maldonado, que acaba de incluir uma segunda piscina coberta no spa, com área de 1.330 metros quadrados, entre várias outras melhorias. Todos incluem acesso livre à área úmida do spa, agora com duas piscinas cobertas, sauna seca e a vapor, jacuzzi de hidromassagem, à academia e à quadra de tênis.

O Nightlife, que, como o nome indica, contempla a vida noturna, inclui duas noites de hospedagem em acomodação dupla, café da manhã, entrada gratuita com mesa VIP na Ovo Nightclub, balada do resort, e jantar no restaurante Las Brisas.

O Best Friends, para curtir com os amigos, soma hospedagem, experiências no Blend Bar, no cassino e ingressos para a Ovo Nightclub. O pacote também inclui uma aula de zumba, lavagem e escova no cabelereiro e massagem relaxante. Ainda é possível desfrutar da variada oferta gastronômica oferecida pelo conjunto de restaurantes e bares do resort, optando-se pelo regime de meia pensão, que dá direito a uma refeição por dia no período, almoço ou jantar.

Para os apreciadores da boa gastronomia, o Gourmet Experience inclui hospedagem para duas pessoas, café da manhã e aulas de ginástica na academia. Os hóspedes também poderão desfrutar do bufê de chá da tarde do Enjoy, além de um jantar guiado pelos chefs para aprendizagem das receitas e preparo dos pratos. Pode incluir uma visita à Bodega Garzón, com degustação de três vinhos durante o passeio e almoço, mediante agendamento prévio.

Dedicado aos hóspedes focados em esportes e bem-estar, o Wellness, tem hospedagem, café da manhã, palestra de um profissional de seu centro de bem-estar, aulas de dança e caminhada pela península. Ainda é possível relaxar com um menu de terapias do spa e aproveitar as diferentes opções gastronômicas em regime de meia pensão.