Patrícia Vieira

A Engerey foi criada em 2002 como um departamento da empresa curitibana Reymaster Materiais Elétricos, mas com o aumento da procura das soluções oferecidas, em 2004 tornou-se uma empresa independente e ganhou sede própria. A empresa que projeta e executa projetos personalizados, fabrica em média 250 painéis elétricos mensalmente e deve atingir um faturamento de R$ 15 milhões neste ano.

A Engerey ainda é responsável pela produção e disponibilização de aplicativos para profissionais e estudantes da área, um dos grandes destaques é o BE-A-BÁ da Elétrica, que possui mais de 150 mil usuários em 170 países.

No Brasil, a Engerey também auxilia o trabalho de conscientização contra os perigos da eletricidade, ensinado a população como evitar acidentes.

DI&C: A Engerey Painéis Elétricos surgiu como um departamento da empresa Reymaster Materiais Elétricos, visando suprir a demanda de clientes que precisavam montar painéis com os componentes que compravam. Mais de 17 anos depois qual a relação entre as duas empresas?

Fábio Amaral: São empresas parceiras com administrações independentes que se complementam e compartilham alguns setores estratégicos, como RH, Comunicação e Financeiro.

DI&C: Quais os principais produtos e serviços oferecidos pela Engerey?

Fábio Amaral: A Engerey projeta e executa projetos personalizados de montagem de painéis elétricos como: Quadro de Distribuição, Banco de Capacitores, Quadro de Comando, Quadro Geral de Baixa Tensão, Quadro de Automação, Quadro de Tomadas, Automação de Subestação, SM6 Schneider, Cubículos Blindados, Painéis Certificados (TTA/PTTA) de acordo a norma IEC 60439 e 61439 linha Prisma Schneider e Painel de Saneamento.

DI&C: Quantos painéis elétricos são comercializados mensalmente?

Fábio Amaral: A Engerey fabrica em média 250 painéis elétricos mensalmente.

DI&C: Como funciona aplicativo BE-A-BÁ da Elétrica, criado pela marca e que possui mais de 150 mil usuários em 170 países?

Fábio Amaral: Os apps possibilitam às empresas estarem próximas dos clientes a qualquer hora do dia, fortalecendo a marca e informando novidades. Disponibilizado em outubro de 2015, o aplicativo ‘Be-a-Bá da Elétrica’ é um desses exemplos. Ele foi um dos sucessos de downloads em sua área. O BE-A-BÁ da Elétrica já existia em sua versão impressa desde 2003 – sendo um compilado de conceitos, normas, diagramas e tabelas prontas de equivalências e com distribuição dirigida a estudantes e profissionais da área em todo o Brasil. Durante a publicação da sexta edição do guia, decidimos criar um aplicativo com este conteúdo, incluindo ferramentas para cálculos elétricos, a fim de ampliar ainda mais o alcance de nosso guia. Mas, ele foi muito além do que imaginávamos. Em pouco mais de oito meses no ar, o app atingiu 27 mil downloads em mais de 53 países. Para aproveitar o mercado que ganhamos, o aplicativo BE-A-BÁ da Elétrica passou por um upgrade e incluiu um feed de notícias, com novidades que são regularmente enviadas aos usuários. Assim estamos próximos de nosso público, fortalecendo nosso nome e criando oportunidades de negócios. Atualmente, o BE-A-BÁ da Elétrica está presente em 170 países e possui mais de 150 mil usuários. Além disso, passa por atualização. Em fase inicial de projeto, o aplicativo receberá uma nova ferramenta que deve novamente surpreender o setor elétrico pela sua inovação.

DI&C: No Brasil, a Engerey também auxilia o trabalho de conscientização contra os perigos da eletricidade, ensinado a população como evitar acidentes. De que forma esse trabalho é realizado e divulgado?

Fábio Amaral: Foi por meio da Engerey que informações relevantes sobre os perigos da eletricidade se transformaram em pautas anuais dos principais veículos de comunicação, como por exemplo, quando em época de raios, incentivando dispositivos de proteção, etc. Nossos produtos são produzidos para entre outras coisas proporcionar maior segurança. A divulgação é feita por meio das nossas redes sociais, artigos em nosso blog, e notícias no APP BE-A-BÁ da Elétrica, além de sugerirmos aos veículos de comunicação de massa pautas, fornecendo informações e dados sobre o assunto para rádios, tvs, jornais, revistas e websites em nível nacional.

Os Engenheiros da Engerey também realizam periodicamente palestras sobre segurança em instituições de ensino e em eventos dos segmentos de elétrica, industrial e da construção. Eles alertam sobre os perigos da eletricidade e também apresentam soluções que evitam que acidentes aconteçam, como os dispositivos DR – Diferencial Residual – e DPS – Dispositivo de Proteção contra Surtos – instalados nos quadros elétricos, que evitam choques e incêndios respectivamente.

DI&C: Quais as principais causas de acidentes com energia elétrica?

Fábio Amaral: Instalações mal feitas, desgastadas ou mal dimensionadas podem causar curto circuitos, que levam a incêndios. O uso de muitas cargas em uma mesma tomada através do uso do famoso “T” pode causar sobrecarga e vir a ocasionar incêndios também. Contudo, o choque elétrico é o acidente que mais faz vítimas fatais. Em sua maioria eles ocorrem nas residências e por descuido, além de que em muitos casos existir fuga de corrente em eletrodomésticos.

DI&C: Quais os principais clientes e trabalhos realizados pela Engerey no Paraná?

Fábio Amaral: Entre os principais clientes estão: Igreja Universal do Reino de Deus (IURD); Shopping Boulevard; Sanepar; Cargil; Klabin; MARS; Mondelez; Ingersoll Rand; Griffons entre outros.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento da Engerey Painéis Elétricos em 2019?

Fábio Amaral: R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões).

DI&C: Quais os principais projetos da Engerey Painéis Elétricos para os próximos anos?

Fábio Amaral: Desenvolvimento de novos produtos de Padrões, maior atuação no segmento de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, ampliação da linha de painéis Smart CCM´s e QGBT´s inteligentes focando na Indústria 4.0, além da criação de uma nova ferramenta para o aplicativo BE-A-BÁ da Elétrica.

Perfil

Fundação: 2002

Área de atuação: Painéis Elétricos

Local de atuação: Todo o território nacional

Localização: Curitiba

Proprietários ou acionistas: Fábio Amaral, Marco Stoppa e Reynaldo Gabardo Jr.

Funcionários: 60

Projeção de crescimento para 2019: 20%

História

A Engerey iniciou suas atividades em 2002, através da criação de um departamento de montagem de Painéis dentro da empresa Reymaster – Materiais Elétricos.

A partir de 2004, com o aumento da demanda de mercado e com a necessidade de maior espaço, e de uma empresa atuando com soluções completas em montagem de painéis elétricos e automação, nascia então, a ENGEREY – Painéis Elétricos.

A Engerey atua então, há 17 anos, na montagem de painéis elétricos, aplicando sua vasta experiência, conhecimento técnico e certificações, no atendimento de clientes com soluções para o setor comercial, industrial e de infraestrutura na construção civil e industrial.

Contando com profissionais qualificados e em constante treinamento, a empresa é composta por engenheiros eletricistas e tecnólogos em eletrotécnica desde a sua área comercial, área de projetos até a produção dos seus painéis.

Seus profissionais atuam com total comprometimento, seriedade, profissionalismo, foco na segurança, qualidade e principalmente cumprindo as exigências das normas técnicas nacionais e internacionais; sempre pronta para prestar esclarecimentos e orientações técnicas nos projetos dos clientes visando a entrega de soluções 100% personalizadas.

A Engerey é uma empresa certificada pela ISO 9001. Recebeu o selo de qualidade pela primeira vez no ano de 2010, em sua versão 2008 e em 2016 tornou-se uma das primeiras empresas do país no seu segmento a conquistar a ISO 9001 em sua nova versão 2015.