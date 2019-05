A Paraná Turismo iniciou nesta segunda feira (27) o Encontro Estadual de Gestores de Turismo. O vice-governador Darci Piana participou da abertura do evento e ressaltou a atenção do atual governo com o Turismo no Paraná. “Nosso Governo está voltado a este setor, inclusive com o lançamento recente da TV Paraná Turismo. Um evento como este é uma grande oportunidade de todos os gestores dos municípios apresentarem seus desafios, ideias e sugestões para que o governo possa melhorar e ganhar naquilo que estamos realizando” disse Piana.

O Encontro tem como objetivo mobilizar os profissionais que atuam no planejamento, organização, qualificação e promoção do turismo nos municípios e regiões, que atuam nos conselhos municipais, instituições de ensino, organizações associativas e empresariais do setor Turismo no Estado do Paraná.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, destacou a iniciativa da Paraná Turismo em capacitar os gestores. ”O trabalho realizado por todos os funcionários da Paraná Turismo é fundamental no crescimento das ações do setor”, disse o secretário.

A presidente da Adetur Norte do Paraná, Denise Fertonani de Araujo, tem a expectativa que esse encontro e a conscientização dos gestores públicos, ajude no trabalho de regionalização e o fortalecimento do turismo no governo Ratinho Junior. “Foram anos de espera por esse momento de reconhecimento”, disse ela.

Para o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, o Encontro de Gestores é uma forma de uniformizar a linguagem de todos os envolvidos no segmento no Paraná. “Os municípios, as regiões e todo o Estado têm que interagir, de forma que o turista escute a mesma fala. Precisamos que os paranaenses visitem as nossas belezas, as nossas regiões turísticas”, disse Jacob.

O Encontro Estadual de Gestores de Turismo acontece até quarta-feira (29), no auditório do Museu Oscar Niemeyer – MON. Já os workshops no dia (29), nas salas de Treinamento SEHA – Alameda Júlia da Costa, 64 – São Francisco e na sala de Treinamento ABAV – Travessa Nestor de Castro, 247 – Centro.