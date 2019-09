A Azul e a General Mills Brasil abriram inscrições para programa de treinamento e estágio, respectivamente, sem restrição de curso de graduação.

O programa de estágio da General Mills encerra seu processo em 30 de setembro e a primeira edição do programa de trainee da Azul está com inscrições abertas até 6 de outubro.

Ambas as oportunidades oferecem imersão nas empresas em áreas corporativas focadas nos negócios, tem como pré-requisito o domínio da língua inglesa e iniciarão suas atividades em janeiro de 2020.

O programa de trainee da Azul terá duração de dois anos e exige-se que a formação superior, em qualquer área do conhecimento, tenha sido concluída entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019. Nele, os trainees trabalharão na sede administrativa da Azul em Alphaville.

As etapas avaliativas serão divididas em testes de lógica e comportamentais, dinâmicas de grupo online, entrevista presencial com RH, painel de negócio e bate-papo presencial com líderes da empresa.

O programa de estágio da General Mills requer que os estudantes estejam cursando o penúltimo ou último ano e tenham disponibilidade para trabalhar nos escritórios localizados em São Paulo e São Bernardo do Campo. O processo seletivo é feito por meio de testes online, envio de um vídeo, dinâmica coletiva e entrevista com líderes da empresa.