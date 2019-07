Um dos fatores que proporciona o desenvolvimento da economia é o fortalecimento empresarial. Quando um país tem empresas fortes, bem administradas, com visão empreendedora, certamente o seu crescimento ocorrerá de maneira mais sólida e rápida. Olhando por esse ponto de vista, é correto afirmar que a boa administração, com excelência e honestidade, precisa ser ensinada e vivida nos negócios. Universidades e escolas técnicas que preparam os futuros empresários precisam fazer seu papel. Para tanto, é fundamental o investimento nessas instituições.

Em tempos de Produto Interno Bruto (PIB) reduzido, preocupando a equipe do governo federal e a população como um todo, seria ótimo se o setor empresarial tivesse mais condições de se desenvolver, com mais investimentos e menor carga tributária. Essa necessidade é grande para todas as companhias, mas principalmente para as pequenas e médias. A cada ano, a economia brasileira registra números altos de falência de empresas desse porte. Certamente é uma parte da economia que merece mais atenção e cuidado.