A décima-primeira edição do Benchmarking Paranaense de Recursos Humanos, uma parceria entre a Bachmann & Associados (B&A) e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PR), reunirá dados de 12 indicadores: Absenteísmo, Rotatividade, Taxa de evasão, Horas extras pagas, Tempo de treinamento, Escolaridade, Grau de terceirização, Absenteísmo médico, Taxa de frequência de acidentes com afastamento TFCA, Retenção (90 dias), Uso da remuneração variável e Equidade de gênero. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15/07 no link https://materiais.indicadoresrh.com.br/formulariogratis.

É considerado o mais importante levantamento de gestão de pessoas do Paraná e uma referência na apresentação de dados e resultados em RH. “Com os estudos realizados no Paraná foi possível levantar 12 métricas que nos permitem fazer uma comparação de como as áreas de RH atuam, para incentivar a busca de melhores resultados”, diz Dórian L. Bachmann, diretor da B&A.

O Benchmarking Paranaense compila informações de empresas em um universo de cerca de 200 mil empregados. Para Bachmann, a crise econômica dos últimos anos não poupou o Paraná e os resultados puderam ser vistos nas edições anteriores.

Os indicadores refletem o esforço dos gestores de Recursos Humanos para superar as dificuldades e manter a competitividade. Os participantes podem utilizar os resultados para conhecer o ambiente, identificar processos que podem ser melhorados, estimular e motivar suas equipes e estabelecer metas”, afirma.

A participação no 11º Benchmarking Paranaense de Recursos Humanos é gratuita. As inscrições devem ser feitas no link: https://materiais.indicadoresrh.com.br/formulariogratis. Mais informações: (41) 3324-5336 ou indicadoresrh@bachmann.com.br. A divulgação do levantamento será feita em outubro durante uma edição do Boa Noite RH.

