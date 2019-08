A passagem da comitiva paranaense, liderada pela vice-governador Darci Piana, na semana passada, pela República Tcheca já rende acordos para o Estado. Ficou estabelecido que um grupo de empresários daquele país europeu vem ao Paraná em setembro para uma nova rodada de negociações, que deve formalizar investimentos e parcerias comerciais.

Os resultados da missão foram apresentadas pelo vice-governador na reunião do secretariado, nesta terça-feira 27), no Palácio Iguaçu. “Com a vinda dos empresários ao Paraná em retribuição, completa-se um importante ciclo de comércio exterior”, destacou Piana. “Pudemos conhecer novas tecnologias e estreitar laços com empresários. Foi um sucesso”, completa.

A agenda na Europa incluiu visitas a montadoras de caminhões, cervejaria; a empresas de processamento de carnes de aves, suínos e bovinos; produtos lácteos; tratamento de resíduos para produção de energia, instalação de células voltaicas em estabelecimentos agrícolas e tratamento de água para reuso na produção ou liberação dos efluentes no meio ambiente.

Presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), Eduardo Bekin diz que muitas das técnicas utilizadas pelas empresas tchecas podem ser facilmente replicadas no Estado. Ele destaca as maneiras encontradas para aproveitar o soro do leite. “Não se perde nada. O soro é transformado em diversos subprodutos com importante valor de mercado”, afirmou.

O Paraná é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, com cerca de 13% do mercado nacional, em uma disputa acirrada com o Rio Grande do Sul pelo segundo posto. E precisa ampliar industrialização dos derivados do produto, diminuindo a possibilidade de sobras e, consequentemente, perdas para os produtores.

Norberto Ortigara, secretário da Agricultura e Abastecimento, menciona ainda a visita a usinas de tratamento de água e de transformação de dejetos em gás como experiências que podem ser trazidas para o Estado. “Foi uma semana intensa, em que aprendemos muito. Tenho certeza que abrimos a porta do Paraná, mas também a porta do mercado local para um intercâmbio mais intenso”, afirma.

Integrante da comitiva, o coronel Sérgio Malucelli, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) destaca também a passagem por uma empresa especializada em helicópteros não tripulados, que podem ser usados na agricultura e também na segurança pública. “A República Tcheca é um país desenvolvido, moderno, que pode nos ensinar muito. Essa experiência é muito produtiva”, diz.

Além da visita a grupos empresariais, Piana participou da abertura do 46º Země živitelka, na cidade de České Budějovice, na República Tcheca. O evento reuniu a maior feira de agricultura e indústria alimentar do País e tinha como objetivo de debater os maiores desafios desta área.