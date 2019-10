Dois empresários foram presos em flagrante durante um pregão presencial que era transmitido ao vivo pela Prefeitura de Andirá, no norte do Paraná, na quinta-feira (24). Segundo o município, os dois homens são suspeitos de fraudar uma licitação.

O processo licitatório era realizado para contratar uma empresa que seria responsável por serviços de roçada na cidade.

O pregão era transmitido ao vivo pela internet quando os policiais entraram na sala e deram voz de prisão aos empresários Anderson Euripedes e Sidnei da Silveira.

O advogado do Anderson Ferreira disse que, por enquanto, não vai se manifestar .

A defesa de Sidnei da Silveira informou que o cliente se declara inocente e que vai provar isso no processo. O advogado Laerty Bernardino esclareceu que ainda não teve acesso ao autos do flagrante, mas que o delegado arbitrou fiança de R$ 2 mil. O valor deve ser pago em breve.

A prefeitura esclarece que denúncia partiu de um empresário que participava da concorrência e recebeu a oferta de propina para desistir da licitação. Ele recusou a oferta e denunciou o caso ao município.

A pessoa que denunciou o caso entregou uma gravação que mostra a conversa entre os suspeitos na tentativa de fechar um acordo.

No vídeo, divulgado pela Polícia Civil, um dos empresários preso diz que o outro suspeito ofereceu R$2.000 para que os interessados na licitação municipal desistissem do processo.

