Empresários pedem ‘Plano Marshall’ brasileiro

Empresários avaliam que a crise desencadeada pela disseminação do novo coronavírus provocará grande impacto no sistema de saúde brasileiro, mas os estragos na economia real serão muito mais profundos, com possibilidade de gerar um caos social no País. Eles pedem ações de grande impacto por parte da União.

O Estadão afirma que o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, sugeriu a criação de um Plano Marshall, projeto de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial.