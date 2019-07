Na tarde de ontem (02/07), o vice-governador do Paraná, Darci Piana, e representantes de empresas da Rússia, Omã e Irã, estiveram na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba. A visita teve por objetivo prospectar possibilidades de negócios com as cooperativas paranaenses. O grupo foi recebido pelo presidente da entidade, José Roberto Ricken, e pelos superintendentes da Ocepar, Robson Mafioletti, e da Fecoopar (Federação das Cooperativas do Paraná), Nelson Costa. Também participaram da reunião o gerente técnico Flavio Turra e o analista Maiko Vinicius Zanella.

As empresas do Golfo Pérsico e da Rússia prospectam negócios para vender petróleo, gás e fertilizantes, e, em contrapartida, comprar milho, madeira e celulose. Segundo o vice-governador Darci Piana, os empresários também sinalizam interesse em participar de investimentos de infraestrutura, em projetos ferroviários, rodoviários e aeroportuários. “As cooperativas representam um setor fundamental para a economia do Paraná. Por isso é importante que os empresários conheçam o Sistema, abrindo um canal de comunicação que pode resultar em bons negócios, mais investimentos e empregos”, afirmou.

