O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou que empresários utilizaram financiamentos do banco para adquirir cerca de 130 jatinhos. De acordo com Montezano, os empréstimos foram concedidos aos interessados, especialmente, no período entre 2009 e 2013, e os dados precisos serão divulgados na próxima semana.

Durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, na noite de quinta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em “abrir a caixa-preta” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, indiretamente, fez comentários sobre o apresentador Luciano Huck. No dia anterior, o artista havia criticado o presidente e afirmado que Bolsonaro não é “o primeiro capítulo da renovação, mas o último capítulo do que não deu certo”.

— Segunda-feira (19) já tem a primeira parte da caixa-preta do BNDES, pessoal que comprou jatinho. Só R$ 2 bilhões. Todo o pessoal com jatinho, gente amiga do rei. Gente que está dizendo por aí que, por exemplo, estamos no último capítulo do fracasso do Brasil. “Eu sou opção para 2022”. Pode até ser, mas a gente vai mostrar o que você fez — disse Bolsonaro, sem citar nominalmente o apresentador.

