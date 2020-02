Empresárias da BPW participam do Innovation Tour

Associadas da BPW Curitiba – Business Professional Women visitaram o Vale do Pinhão, em Curitiba, e conheceram as aceleradoras e incubadoras Distrito, Cria e HotMilk, no dia 3 de fevereiro. O Innovation Tour foi organizado pela BPW Jovem, sob a coordenação de Mariana Gonzalez. As empresárias foram recebidas por Cibia Gimenez, da Agência Curitiba de Desenvolvimento, e receberam convites de parcerias e propostas de empresas para participarem das incubadoras. “Foi uma manhã de muito conhecimento e inovação”, avaliou a coordenadora da BPW Jovem.