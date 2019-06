A empresária curitibana Adelaide Giacomazzi lança o livro “Empreendedoras Produtivas – Programa Restartme” no dia 3 de julho, às 18h30, na Casa Bellé, em Curitiba. A obra é uma coletânea dos cinco workbooks de autoria de Adelaide com os conteúdos utilizados nos Workshops de Produtividade. “O livro representa para mim não só a realização de um sonho, mas principalmente um dos caminhos que encontrei para compartilhar meu conhecimento, experiências e aprendizados da vida empreendedora”, diz Adelaide.

Em seu livro Adelaide faz um convite para a mulher que sente que sua vida está bagunçada e precisa usar melhor seu tempo e dinheiro; quer iniciar um novo projeto ou negócio e não sabe por onde começar; quer ter um empreendimento, e um futuro, com menos estresse, mais qualidade de vida e melhores resultados; precisa de planejamento e organização para ganhar agilidade e ter melhores resultados; e precisa equilibrar a vida pessoal e profissional, encontrar tempo para cuidar da família e também de si mesma. “A vida é um eterno restart. O amanhecer de cada dia representa uma oportunidade única para fazer diferente e melhor”, afirma Adelaide.

Utilizando uma metodologia prática e objetiva e associando reflexão com ação, cada capítulo tem espaços livres com propostas de atividades divididos em 5 passos: autoconhecimento, preparAÇÃO, realizAÇÃO, avaliAÇÃO e divulgAÇÃO.