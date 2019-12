A Portos do Paraná é a única empresa do setor no mundo convidada a apresentar suas ações em um dos eventos paralelos oficiais da Conferência das Partes sobre Mudança Climática da Organização das Nações Unidas (COP-25), em Madri, na Espanha. A empresa pública paranaense é destaque no cuidado com o meio ambiente e participa de dois painéis, apresentando as atividades socioambientais e de monitoramento nas baías de Paranaguá e Antonina.

O diretor de Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Santana, apresenta na sexta-feira (06) as atividades desenvolvidas junto às comunidades e os cerca de 40 programas realizados pela administração portuária. No sábado (07), a Portos do Paraná aborda “Um novo caminho para a baía”, sobre como a questão climática induz às ações de inovação.

A programação é organizada pelo Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund – GCF) e pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF). Os painéis são coordenados pela organização sem fins lucrativos Responding to Climate Change Limited (RTCC), observadora oficial da Organização das Nações Unidas.