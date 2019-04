O mercado europeu está no centro dos planos de negócios da paranaense Isoflex. A empresa, especializada na fabricação de itens para organização e gestão visual, pretende obter um crescimento de 40% nos próximos três anos com a estratégia.

A Isoflex já atende países da Europa desde 2016, comércio responsável por 10% de seu faturamento. Contudo, para atingir a meta estabelecida, a empresa está abrindo um Centro de Distribuição em Berlim, Alemanha, de onde atenderá as revendas do segmento de materiais de escritório e papelaria de toda a Europa.

Segundo Carolina Wolfart Hartmann, diretora comercial da Isoflex, o novo CD aumentará a competitividade da empresa no mercado europeu, já que reduzirá o tempo de entrega dos produtos consideravelmente. “Com o Centro de Distribuição será possível melhorar o tempo de entrega para a região, bem como o valor do transporte, reduzindo consideravelmente o valor final dos itens e garantindo competitivdade para nossos materiais”, explica.

Para o novo CD, a Isoflex já ampliou a produção principalmente de suas pastas, que são o principal item de exportação. Além deste produto, porta folhas, porta folders, displays, urnas desmontáveis e quadros flexíveis para escrita também serão enviados à Europa. A empresa também lançou um site internacional, em inglês e espanhol, e em breve disponibilizará versões em Alemão e Polonês, o que facilitará a interação da empresa com o cliente estrangeiro e ampliará ainda mais o mercado da ISOFLEX no mundo.

“Agora todos os produtos possuem especificações técnicas nos idiomas universais, com possibilidade inclusive de cotações online”, afirma Carolina.

Além da Europa, a Isoflex já atua por meio de revendas no Chile e Argentina, onde iniciou a exportação em 2013. A empresa também vende para o México e alguns países da África.

A Isoflex foi fundada em 1987, quando os paranaenses Gilberto e Rosane identificaram no mercado a alta demanda por quadros escolares. Assim, iniciaram a produção própria no quintal de casa, ampliando ano a ano a gama de produtos fabricados. Atualmente, administrada pelos filhos Carolina e Arthur, a Isoflex conta com um portfólio bastante diversificado e atua em diversos setores, atendendo clientes que demandam por Gestão Visual, com itens como: pastas de procedimentos, displays, porta folhas, porta folders, organizadores de documentos, urnas desmontáveis, quadros flexíveis e outros, que utilizam materiais resistentes e com alta qualidade e durabilidade. A empresa está localizada no município de Campo Magro (PR), onde mantém cerca de 50 funcionários, e oferece ainda soluções que atendem ao conceito de Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta) e melhoria contínua de gestão, produção e comunicação.