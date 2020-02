Empresa de biotecnologia, incubada pelo Tecpar, apresenta solução para combater a dengue

O projeto pioneiro de combate à dengue, desenvolvido pela Forrest Brasil Tecnologia, conquistou o primeiro lugar na batalha de startups Like a farmer, promovida pelo Sebrae, durante o 32.º Show Rural Coopavel, em Cascavel.

A empresa de biotecnologia, incubada pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), apresentou sua solução pioneira para combater a dengue.

Durante o evento, a Forrest Brasil participou de pitches no espaço Show Rural Digital, que aproxima startups dos agricultores em busca de soluções para os problemas do dia a dia. As apresentações foram mediadas por Edson Mackenzie, considerado o melhor mentor de empresas inovadoras do Brasil.

O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Jorge Callado, ressalta que a vitória na batalha de startups por uma empresa que participa da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) demonstra a qualidade do apoio oferecido no processo de incubação.

O gerente de operações da Forrest Brasil, Rodrigo Oliveira, é biólogo e foi responsável por apresentar a empresa no Show Rural Digital. “Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho. Temos equipes de biólogos cientistas que atuam desde 2017 nesse projeto. São anos de pesquisa em busca de uma solução sustentável para combater a dengue, que é um grave problema de saúde pública em diversas cidades do Brasil. Estamos muito felizes com a conquista e esperamos poder ampliar nosso trabalho para outros municípios”, conta.

A iniciativa pioneira buscava produzir e liberar na natureza machos estéreis do mosquito Aedes aegypti. Assim, estes mosquitos estéreis competiriam na natureza com os mosquitos selvagens, reduzindo a proliferação do inseto, inclusive das fêmeas, que são as transmissoras das doenças.