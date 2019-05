Zoo Plaquinhas Pet já atua na região de Curitiba e em Santa Catarina com proposta de promover segurança e facilidade para localizar o pet

Com a onda de produtos pet cada vez maior, muitos empresários resolveram investir no segmento e apostar nesse nicho de mercado. Visando oferecer uma opção de segurança aos tutores de animais de estimação, a Zoo Plaquinhas Pet se tornou empresa pioneira em identificação de pets, com produtos para garantir a localização e recuperação do animalzinho, em caso de perda.

A Zoo Plaquinhas Pet produz e personaliza plaquinhas de identificação, como verdadeiras medalhinhas, com nome do bichinho, telefone dos tutores para contato e um código, pertencente ao Cadastro Nacional de Pets, em que qualquer pessoa que encontrar o animalzinho, irá conseguir localizar seus donos.

A inovadora ideia partiu da empresária curitibana Adriana Barão, que, ao implantar esse projeto, descobriu um segmento do mercado pet muito promissor. “Os donos de pets tem em seu animalzinho um membro da família, e quando eles acabam se perdendo, escapando, ou infelizmente são roubados, o desespero de localizar é grande. Nossa ideia é promover uma forma econômica de proteger o bicho de estimação, com a plaquinha de identificação”, revela.

A Zoo Plaquinhas Pet atua fortemente em Curitiba e região metropolitana, e também no litoral de Santa Catarina. Neste mês, a empresa está lançando o portal de Cadastro Nacional de Pets, na internet, em que todos os pets que tiveram a plaquinha da Zoo Plaquinhas Pet estarão cadastrados, para facilitar a localização dos donos. O pet fica com a plaquinha colocada em sua coleira ou correntinha, e seus tutores terão a Certidão de Nascimento e o RG Pet, com a foto real do bichinho, dados como características da pelagem e porte do animal, nome completo dos “papais humanos”, entre outras informações. Como projeto de expansão, estão a produção de outros produtos personalizados, como camisetas, chaveiros e canecas com a foto do próprio pet da pessoa.

Serviço:

Zoo Plaquinhas Pet

www.zooplaquinhaspet.com.br

Facebook e Instagram: @ZooPlaquinhasPet

Foto: Divulgação.