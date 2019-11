O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), lançou hoje (06) em Matinhos, litoral do Paraná, o programa “Emprega Mais Litoral”. O intuito é aumentar o número de vagas ofertadas nas Agências do Trabalhador do Litoral, com foco nas contratações temporárias para a temporada de verão. O lançamento foi feito na prefeitura de Matinhos com a presença do prefeito Ruy Hauer Reichert.

“Agora na alta temporada de verão as oportunidades de emprego aumentam e com isso vamos disponibilizar mais vagas nas agências do trabalhador no intuito de gerar mais emprego e renda para o litoral paranaense”, disse o secretário.

A ação, que conta com o apoio das prefeituras municipais do litoral, vai percorrer no mês de novembro os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá com a Agência Itinerante, promovendo a intermediação de mão de obra durante o período de veraneio. “Nosso ônibus itinerante vai percorrer municípios do litoral facilitando o relacionamento entre empresas e trabalhadores por meio das agências”, disse o chefe do Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda da Sejuf, Eder Colaço.

Participaram do lançamento os prefeitos de Morretes, Osmair Costa Coelho; de Guaratuba, Roberto Justus; de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante; a secretária municipal de Assistência Social, Eunice Viganó Dalmora; o presidente da Câmara de Vereadores de Pontal do Paraná, Fabiano Alvez Maciel, o Binho e demais vereadores da região.