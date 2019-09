Cristiane Bernardes, professora de pós-graduação de MBA em Coach, vai lançar, em breve, um projeto que considera sua missão de vida. Trata-se da “Conecta Diamantes” destinados a empreendedores e não-empreendedores que terá sua inauguração no dia 5 de outubro, às 19h no Jardim Graciosa Eventos localizado na Estrada da Graciosa, 1910 , Jardim Dona Carmem, em Pìnhais. Mais informações pelos fones (41) 99638-0390 / (41) 99789-3305.

“Eu tenho muita experiência no mundo empreendedor para passar. Trago um conceito chamado de skill work, novas técnicas, modelos mentais e comportamentais – que são constituídos de visão, empatia, troca, entre outros. E disso é feita a Conecta Diamantes”, enfatiza Cristiane.

“Empreender, incentivar e me sentir útil sempre foram algo que amei, por isso, tentei coisas diferentes e ganhei experiência”, conta Cristiane. Ela já teve empreendimentos como seu próprio café colonial, fez bolo de pote, palha italiana, strogonoff e mais alguns pratos em casa. “Eu criei meu próprio empreendimento, pois não queria depender do meu marido, e ter sucesso por mim mesma”.

Foi então que surgiu sua empresa, a Lapidando Talentos, de capital humano. “Faz nove meses que estamos a todo vapor, e eu não poderia estar mais satisfeita com o resultado”, relata Cristane.

Ela também é colunista de revista, palestrante, professora de pós-graduação de MBA em Coach, apresentadora do programa Lapidando Talentos na rádio 98,3 (Curitiba) realiza treinamentos empresariais e foi convidada a estar no livro Mulheres Brilhantes 2. “Me sinto realizada com minha carreira atualmente, mas meu propósito de vida ainda será lançado”, comenta.

Um novo conceito da AD Clinic

A AD Clinic, espaço estético com diversos tratamentos e tecnologia de ponta, inaugurou recentemente uma nova franquia na região do Mercês em Curitiba, com uma ação especial para a imprensa e convidados. Uma das grandes novidades é o Soprano Ice Platinum, aparelho de depilação a laser de última geração. Com inteligência israelense, ele utiliza três diferentes tecnologias em uma ponteira, o que permite eliminar os pelos claros, ruivos e escuros com o menor desconforto possível e menos sessões. Outra novidade do centro estético é o equipamento Herus Hifu, o revolucionário Lifting Não Cirúrgico.

Uma das novidades oferecida pela AD Clinic é a Harmonização Facial, conjunto de procedimentos estéticos que busca harmonizar, integrar esteticamente e funcionalmente os dentes, a gengiva, os lábios, as expressões faciais e as funções musculares e as marcas de expressão. “Hoje as pessoas valorizam muito mais a questão da harmonia facial do que um rosto com traços perfeitos. Nem sempre o belo é simétrico, mas ele deve ser proporcional”, conta Rodrigo Nunes, proprietário da AD Clinic, que tem trabalhado para avançar com novas franquias e unidades próprias. Só neste mês serão cinco novas clínicas.

Kaká Magno,vice-campeã do Sul Brasileiro

Em 2020 a corredora de kart Kaká Magno será a embaixadora do Troféu Ayrton Senna, marcado para janeiro no Kartódromo Speed Park. Pela primeira vez no mundo haverá a categoria feminina em uma competição envolvendo karts. “Isso ajuda a mulher a ter espaço próprio nas competições de automobilismo e pode contribuir para que o Brasileiro e outros campeonatos também tenham categorias femininas”, afirma Kaká. A piloto, que compete na equipe Forcolin Racing, conquistou seu primeiro vice-campeonato Sul Brasileiro e terminou em 9º no Campeonato Brasileiro deste ano. Ela participará ainda das 500 milhas Granja Viana em dezembro. “Já participei em outras oportunidades nas 500 Milhas e terminamos em quinto”, conta. Sobre os planos para 2020, além de seguir competindo com o kart, ela pretende participar da Fórmula 1600”, enfatiza.

Segunda edição do Bazar AKM

O Atelier AKM realizou, recentemente, a segunda edição do bazar AKM, com opções de vestidos para noivas, madrinhas, formandas e convidadas, para diferentes dresscodes. O atelier AKM trabalha com vestidos de festa de alta costura. “O atendimento personalizado permite captar as expectativas de cada cliente para que o vestido combine com o estilo e personalidade da noiva ou convidada”, afirma a estilista Alessandra Zagonel, que é especialista em design de moda, modelagem e costura, e formada também pelo curso de Fashion Business no Instituto Marangoni, em Paris.O atelier conta também com o Projeto Noiva AKM – uma gama de serviços direcionados para as noivas, como personal organizer, dentista, esteticista, fotógrafa, nutricionista, consultora de estilo e organização de eventos, com valores com até 30% de desconto para as noivas AKM.

“Workshop do Perdão” no dia 26

Carolina Farina, especialista em liderança feminina, thetahealer e hipnóloga, promoverá o “Workshop do Perdão”, acompanhada por Mylene Arzua, no dia 26 de setembro, das 19h às 22h. O evento ocorrerá no Guest Co, Rua Padre Oswaldo Gomes, 677 – Guabirotuba. As inscrições podem ser feitas no link https://www.sympla.com.br/workshop-do-perdao__632575 ou pelo fone (41) 9 8854-6483 e ainda pelo e-mail falecom@carolinafarina.com.br.

Segundo Carolina, “através de técnicas como o thetahealing, hipnose e ho’oponopono, é possível dar adeus a todas essas más lembranças e energias. “É possível se purificar e sair das sessões mais pleno e feliz”. E acrescenta: O perdão não é só algo que liberta os outros que já nos fizeram mal, mas além disso, liberta a nós mesmo, fazendo com que deixemos mágoas e ressentimentos para trás.”