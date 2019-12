Empreendedores de Curitiba lotaram o grande auditório do Teatro Guaíra, na noite de quarta-feira (4/12), para acompanhar as palestras do Conexões Vale do Pinhão, evento de inovação em negócios gratuito promovido pela Prefeitura e pelo ecossistema de inovação de Curitiba.

Entre divertidas performances dos integrantes grupo de Curitiba Tesão Piá, que foram os apresentadores do evento, o público acompanhou nomes como Alphonse Voigt, fundador da startup curitibana Ebanx, e Camila Farani, investidora-anjo do programa Shark Tank Brasil, que se revezaram no palco do Guairão. O evento foi organizado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento.

O prefeito Rafael Greca garantiu à plateia que o município continuará dando total apoio aos empreendedores que apostam em inovação e geram emprego e renda. Ele lembrou que, nos quase três anos de sua gestão, a Prefeitura fez um grande esforço para desenvolver iniciativas que contribuíram para a cidade voltar a ter um ambiente mais favorável a investimentos.

“Curitiba é a cidade das ideias e com o Vale do Pinhão criamos um ambiente colaborativo entre poder público, startups, universidades, entidades de fomento à inovação. Porque acredito que o que não se compartilha, se perde”, reiterou Greca.