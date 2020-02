Empreendedores e investidores juntos em Curitiba

Mais de 200 empreendedores, pesquisadores, acadêmicos e investidores participaram, no dia 20 de fevereiro, da 7ª edição do Business Round, evento gratuito do Vale do Pinhão, em Curitiba que une happy hour e rodada de negócios.

O encontro no restaurante Coco Bambu, no Batel, também teve dez pitches de startups. Durante cinco minutos, cada uma delas apresentou seus produtos e serviços. A próxima edição do Business Round ocorre no dia 17 de março.